«Tanti problemi ancora irrisolti» 

L’opposizione in consiglio comunale a Carbonia incalza il sindaco Morittu con una serie di interrogazioni su cose urgenti da fare e non ancora fatte. La replica del sindaco: « I cittadini ci hanno eletto proprio per risolvere questi problemi che in tanti anni sono rimasti irrisolti».

Le rimostranze

In Comune sono state protocollate un’interpellanza e quattro interrogazioni presentate dai consiglieri comunali di minoranza del Movimento 5 Stelle e di Articolo Uno. Nella maggior parte delle richieste il primo firmatario è l’ex vice sindaco Gian Luca Lai: «Riteniamo urgente che il sindaco e la giunta diano delle risposte precise su alcuni temi che hanno a che fare con azioni già finanziate e avviate nel corso della precedente consiliatura» spiegano in una nota congiunta i capigruppo del Movimento 5 Stelle (Lai) e Articolo Uno (Matteo Sestu). I temi trattati nei cinque documenti presentati parlano della mancata attivazione dei cantieri Lavoras per 37 figure da assumere con contratto part time per 8 mesi, dei lavori non ancora iniziati per la realizzazione di un ponte pedonale sulla strada statale 126 all’altezza della Grande Miniera di Serbariu (compreso altri lavori sulle discariche di sterili minerari) ad opera della Portovesme Srl come compensazione ambientale per la discarica di Genna Luas e della mancata attivazione dell’ufficio di prossimità che si sarebbe dovuto aprire presso i locali comunali di via XVIII Dicembre. Inoltre, si chiede come si voglia intervenire per risolvere gli allagamenti del parcheggio dei palazzi di proprietà di Area sito in via Ospedale angolo via Dalmazia e sulla sistemazione di via Pietro Micca nella frazione di Bacu Abis, dove la viabilità risulta fortemente compromessa e un lungo tratto al momento è inagibile. Questioni che, come scrivono i consiglieri firmatari, sarebbero stati in tutto o in parte già avviati dalla precedente amministrazione: «Questi alcuni degli argomenti spinosi che riteniamo di dover portare all'attenzione del Consiglio comunale e della Giunta – aggiungono i capigruppo - affinché si possa dare risposta ad importanti disagi che interessano le nostre periferie e le nostre frazioni».

La replica

La replica del sindaco non si è fatta attendere: «Ringraziamo i consiglieri firmatari per le sollecitazioni. – dice il primo cittadino Pietro Morittu - Prenderemo in carica le interrogazioni e faremo fare le dovute valutazioni agli uffici competenti. Molte delle questioni poste nelle interrogazioni presentate fanno parte di quella lunga lista di segnalazioni che i cittadini di Carbonia, durante la campagna elettorale, ci hanno chiesto di risolvere ed è per questo che siamo stati eletti. I problemi di via Pietro Micca a Bacu Abis e del parcheggio di via Ospedale, ad esempio, sono problemi riscontrabili già da diversi anni sui quali non si è mai intervenuti ma che proveremo a risolvere in via definitiva».