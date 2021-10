«Tanti i pericoli sul telefonino» 

Le insidie del web e i rischi per i bambini. Tema sempre più attuale e spesso causa di episodi che sconfinano nella cronaca. Se n’è parlato a Dolianova in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti. Due operatori della Polizia Postale di Cagliari hanno incontrato gli alunni della scuola elementare “Enrico Zuddas” per parlare di sicurezza nel web. Una lezione di educazione civica con immagini e animazioni per spiegare ai più piccoli – tutti gli alunni delle quinte classi della scuola primaria - come difendersi dai pericoli della rete.

La giornata

Un centinaio di bambini, divisi in due turni, ha ascoltato in silenzio e con grande interesse il racconto degli operatori. Il progetto, esteso a tutto il territorio nazionale, ha interessato oltre cinquantamila allievi di cento capoluoghi di provincia. In Sardegna l’iniziativa ha fatto tappa in quattro centri – uno per provincia - circa 350 gli alunni coinvolti, con Dolianova punto di riferimento per la provincia di Cagliari,

Le problematiche legate all’uso dei sistemi digitali è da tempo al centro del corpo docente dell’Istituto “Zuddas”: numerosi i progetti presentati per insegnare ai più piccoli come evitare i rischi connessi alla navigazione in rete, un aiuto per muoversi consapevolmente tra le migliaia di informazioni a cui quotidianamente sono sottoposti. Non una demonizzazione degli strumenti informatici ma un invito alla prudenza e alla conoscenza dei reati, degli haters (i bulli del web), del phishing (chi truffa attraverso i dati bancari) e del sommerso di un mondo ai loro occhi perfetto.

I pericoli