«Tanti danni, stato di calamità» 

Coltivazioni distrutte, edifici segnati da pesanti infiltrazioni, vie trasformate in torrenti asfalti gruviera. E poi canali danneggiati e la tracimazione di massi e detriti verso alcune importanti strade. Questi lo scenario che ha convinto il sindaco Pietro Morittu e chiedere alla Regione lo stato di calamità naturale per il nubifragio di alcuni giorni fa, in parte aggravato dalla mini bomba d’acqua che ieri nel primo pomeriggio non ha fatti altro che peggiorare situazioni già compromesse. «Presto per una stima esatta – precisa il nuovo capo dell’esecutivo - perché gli uffici stanno ancora facendo verifiche e continuano ricevere segnalazioni, ma le incessanti precipitazioni dei giorni scorsi hanno in parte aumentato criticità note, in parte aperto nuove ferite».

I sopralluoghi

Come rilevato dalle associazioni di Protezione civile Terramare e Ser Carbonia, e dalla Polizia municipale (il comandante Andrea Usai ha riattivato il Centro operativo per le emergenze) , gli acquazzoni hanno danneggiato alcune colture nei pressi di Barbusi e Serbariu, i canali di irrigazione fra Medau Brau, Is Perdas e la statale 126, diversi argini di raccolta fra Tanas, Barbusi e Caput Acquas. «Registrato anche – ha scoperto Andrea Leoni, Terramare - il cedimento di alcuni massi sul primo versante della strada che conduce al sito archeologico di Monte Sirai e la tracimazione di detriti sulla strada provinciale 78bis alle spalle di Medadeddu e Serbariu». Nel conto, pure il danneggiamento della strada che porta all’ex Villaggio operaio di Cortoghiana Miniera. «Abbiamo dovuto accertare – aggiunge - anche il netto peggioramento del fenomeno delle infiltrazioni nella Lampisteria che ospita il Museo del Carbone e nell’ex direzione mineraria sede della Fabbrica del Cinema». Agli uffici sono arrivate poi le segnalazioni da Barega, Medadeddu e Sirri per le strade rurali in alcuni settori in parte impercorribili.

Nuovi allagamenti

L’allagamento delle strade urbane è un film andato in scena anche ieri con pesantissimi effetti in via Curiel (cittadini impegnati a stasare tombini), e nelle vie Sicilia (due tratti trasformati in laghi da guadare), Puglie, Roma, Dalmazia. Ma oltre alle vecchie criticità idrogeologiche, i nubifragi hanno finito per dare il colpo di grazia ad alcune strade gruviera: Morittu cita <l’esempio di via Lubiana>. Il Comune ha sollecitato Anas affinché sistemi subito il tratto di statale 126 fra Is Gannaus e il ponte della sp 78bis «caratterizzato da buche profonde e cedimenti allargati - conclude il sindaco - dall’intensità delle piogge». Criticità che, sommate, hanno portato a una sola conclusione: chiedere lo stato di calamità naturale. E l’amministrazione non dispone di risorse necessarie per poter intervenire in modo massiccio. Quanto occorre? Morittu non si sbilancia ma ammette: «Centinaia di migliaia di euro».