«Tanti cambi, ma l’Olbia c’è» 

«Le sue parole, dopo l’ennesima sconfitta, rispecchiano il suo impegno: sta facendo di tutto per farci superare questo momento. Da parte nostra non resta che stare zitti, pensare a lavorare a testa bassa e a rispondere sul campo, con i risultati».

«Non credo alle svolte ma solo al lavoro quotidiano e dico che già prima, a Sassari, ma anche contro l’Entella, i segnali di un miglioramento c’erano: se a Chiavari l’episodio del rigore avesse girato a favore e fossimo passati in vantaggio, non so come sarebbe andata a finire, anche perché quella sconfitta ci ha condizionato per un po’. La vittoria con l’Imolese è stata importante ma dobbiamo darle continuità: domenica ci attende una gara insidiosa col San Donato Tavarnelle, matricola, ultima e affamata di punti, da affrontare con la massima attenzione».

Chi meglio dell’uomo simbolo Luca La Rosa per fotografare il momento dell’Olbia, tornata al successo contro l’Imolese dopo 62 giorni dalla prima vittoria in campionato e invischiata nella lotta salvezza dopo gli storici playoff di Serie C dell’anno scorso? «Quando cambi tanto, mister, giocatori, metodologia di lavoro, ci vuole tempo per amalgamare il gruppo e assimilare i nuovi concetti di gioco, ma stiamo raggiungendo un buon equilibrio: siamo stati bravi a galleggiare nelle difficoltà legate anche ai tanti infortuni», dice lui, olbiese doc, cresciuto nel vivaio dei bianchi con cui ha debuttato tra i professionisti nel 2007 a 18 anni, figlio d’arte dell’indimenticato e indimenticabile Giuseppe.

Imola è la svolta?

Come avete accolto la strigliata del presidente Alessandro Marino?

E la ritrovata curva, che contesta Marino ma applaude la squadra?

«Sentire vicini i tifosi è stato molto importante, i loro applausi ci hanno responsabilizzato ancora di più: vederli a Imola, in una trasferta complicata, gente che ha lavoro, figli, famiglia, è stato incredibile. Sulla contestazione, invece, si sa che chi fa delle scelte è sempre soggetto a critiche. Ma l’Olbia è un tutt’uno, giocatori, staff tecnico, società, curva e città, e avere un presidente ambizioso, che sta investendo sull’Olbia e sul nuovo stadio, è un bene per tutti».

Cos’ha significato per lei ritrovare la Torres?

«Da giocatore esperto sapevo che il derby non andava caricato troppo: il rischio era di arrivarci scarichi per la troppa tensione, e devo dire che sia in Coppa Italia sia in campionato siamo stati bravissimi. Allo stesso tempo, da olbiese non vedevo l’ora: certe emozioni sono naturali in quella che è la partita più importante».

Per Occhiuzzi è un esempio. Sente la responsabilità?

«Certe parole non possono che farmi piacere, anche perché vengono dal mister, che è un grande uomo di calcio, un animale da campo e un martello che crede nel lavoro, ma anche uno che riesce a trasmettere tanto sul piano umano. Quanto alle responsabilità, ci sono abituato e non mi dispiace sentirmi importante per la squadra e per il gruppo: mi spinge a dare sempre di più».

Senza l’esperienza all’Arzachena, ora sarebbe all’Olbia?

«Quando sono andato via, dopo i campionati in Eccellenza, mi ero ripromesso di tornare a modo mio, guadagnandomi la maglia bianca sul campo: diciamo che ho vinto la scommessa».

Pensa mai a suo padre?

«Spesso, e lo ringrazio per i valori che mi ha trasmesso. Spero che con mio figlio Giuseppe, che ha 2 anni, possa esserci la terza generazione dei La Rosa all’Olbia».

