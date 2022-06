Tanta Sardegna al “Velista dell’anno” 

La vela italiana festeggia i suoi campioni. Anche sardi. Diversi, i velisti isolani ospiti a Roma alla serata del Velista dell’anno, classico appuntamento che Federvela dedica ai suoi atleti di punta, che nel 2021 si sono distinti in campo internazionale. Tra i singoli, premiati Nicolò Cassitta (YC Olbia), medaglia di bronzo Under 16 nell’Ilca 4; Matteo Paulon (ora tesserato al CV Torbole), vicecampione mondiale Laser Under 21. Ancora Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari) per il titolo mondiale nella tavola Techno 293 con cui ha anche vinto l’ultimo Mondiale giovanile, Pierluigi Caproni (WCC) come campione europeo sempre Techno.

Non poteva mancare l’azzurra Marta Maggetti (Sezione Vela Guardia di Finanza), quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sul RS:X.

C’era un po’ di Sardegna anche nei premi principali. Quello per i migliori atleti, la coppia Ruggero Tita – Caterina Banti, oro a Tokyo 2020 sul Nacra 17 e sbocciata nelle acque fertili di Cagliari. E il riconoscimento per la barca dell’anno, assegnato a Luna Rossa che nel capoluogo ha forgiato la vittoria della Prada Cup e la magnifica cavalcata nella finale dell’America’s Cup contro Team New Zealand.

I multiscafi

Intanto, a incrementare il palmarés dell’anno in corso, ci pensano i giovani specialisti dei catamarani. A Cesenatico, Leonardo Vascellari e Gaia Benedetta Frau (Windsurfing Club Cagliari), hanno conquistato la Coppa Italia di Dragoon. Nell’arco di nove regate, hanno tenuto testa ai rivali del Tognazzi Mare Village. Ai piedi del podio, i compagni di squadra Luna Castriotta-Lara Manca, Federico Sollai-Roberto Marras ed Eleonora Droghetti-Matilde Trincas. Alla stessa manifestazione era associato il campionato italiano dei più esperti Hobie Cat 16. A difendere, anche qui, i colori della Sardegna e del Windsurfing Club Cagliari, Piero Gessa-Roberto Dessy, sesti.