Tanta acqua, ma la metà va persa 

Il servizio idrico funziona, l’acqua abbondante anche se non proprio ottima è assicurata ma oltre la metà di quanto viene immesso in rete va persa e non arriva ai rubinetti delle case degli oristanesi.

L’analisi

L’Istat certifica che nel 2020 è andata persa il 53,4 per cento dell’acqua (36,2 la media nazionale), un dato ancora alto ma comunque migliorato di due punti percentuali rispetto all’anno precedente e, se può consolare, tra le province sarde solo Nuoro registra una perdita in rete inferiore a Oristano. L’Istituto nazionale di Statistica in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, istituita dall’Onu, offre uno spaccato della dotazione, sprechi compresi, dovuti alle perdite lungo i 115 chilometri di reti che compongono il servizio idrico della città gestito da Abbanoa. Il volume dell’acqua immessa in rete è di 5697 metri cubi pari a 453 litri per abitante, le metà e passa però va persa. I 453 litri per abitante si riducono a 211 litri (236 la media nazionale) di fatto erogati ogni giorno nella rete di distruzione della città. Di questi 211 litri ne vengono fatturati 205 litri ad abitante di cui 148 per uso domestico, precisa l’Istat.

Il Comune

I dati raccontano una situazione complessivamente positiva; rispetto ad altri capoluoghi di provincia Oristano non «ha mai sofferto per misure di razionamento nell’erogazione dell’acqua, solo qualche anno fa ci furono dei problemi per quanto attiene alla potabilizzazione per l’intorbidimento dell’acqua dovuto agli acquazzoni», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pinna. La scelta di costruire negli anni ‘70 otto pozzi artesiani per compensare le insufficienti portate delle sorgenti di Bau Nou e Santu Miali nel tempo si è rivelata una scelta vincente. Ma non solo. Dalla sede di Abbanoa arriva la precisazione che «negli ultimi anni si sono registrati notevoli miglioramenti nel servizio idrico di Oristano, grazie ai cospicui finanziamenti che hanno riguardato opere fondamentali per l’approvvigionamento della rete cittadina». Quattro anni fa Abbanoa ha rifatto da cima a fondo l’acquedotto principale dalle sorgenti di Bau Nou e Santu Miali, «un’opera realizzata a tempo di record con un investimento di 4 milioni di euro stanziato dalla Regione tramite il mutuo destinato alle infrastrutture. Da tre anni grazie a queste nuove condotte realizzate in ghisa sferoidale in sostituzione delle vecchie di oltre 40 anni in cemento amianto, non si verificano episodi di non potabilità tipici dei periodi di intensa piovosità che intorbidivano l’acqua delle sorgenti».