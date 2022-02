«Tandeddu e la mia famiglia di pecorelle» 

E sono loro che hanno dato l’idea di trasformare la loro lana in piccoli capolavori. «Nel 2017 ho avuto un brutto incidente in casa e mi sono dovuta fermare. Non potevo più coltivare i campi come prima e così per non annoiarmi ho intrapreso questa nuova avventura».

La sua vita è cambiata quando è arrivato Tandeddu. Quell’agnellino tanto grazioso glielo avevano regalato (vivo) per mangiarlo a Natale, ma Federica Sarigu 36 anni titolare di un’azienda agricola da lei fondata nella zona di San Martino, di uccidere quella tenera bestiola non ne aveva la minima intenzione. «Così gli ho dato un nome ed è diventato la mia ombra. È come un cagnolino, viene al richiamo e facciamo tutto insieme».

Il mini gregge

Poi due anni dopo si è accorta che Tandeddu, ormai diventato una pecorella, soffriva di solitudine e le ha affiancato due compagne: «Taicca e Gavina, che mi ha regalato un allevatore». Manco a dirlo hanno messo su famiglia e adesso di pecore Federica Sarigu ne ha cinque, con le nuove arrivate Batore e Cornetta.

E sono loro che hanno dato l’idea di trasformare la loro lana in piccoli capolavori. «Nel 2017 ho avuto un brutto incidente in casa e mi sono dovuta fermare. Non potevo più coltivare i campi come prima e così per non annoiarmi ho intrapreso questa nuova avventura».

Filatrice per passione

In men che non si dica si è comprata il primo filatoio «e ho realizzato delle palline infeltrite, le perle di Erbeghedda, poi ho creato orecchini e altri gioielli che ho colorato con le erbe della macchia mediterranea, come lentischio, mirto, ortiche e olivastro». Ultimamente «mi dedico soprattutto a fare cuscini e sciarpe imbottite che in questi mesi invernali fanno davvero comodo». E le pecorelle sono molto contente di tirarsi via tutto quel mantello, «perché soprattutto d’estate se non le toso soffrono, hanno caldo e poi nella lana si attaccano i forasacchi e hanno bisogno di liberarsi».

Tutto da sola

Questa ragazza che sprigiona energia si è creata tutto da sola. Nel 2013, ha deciso di fondare una piccola azienda agricola che porta il suo nome e che non è tradizione di famiglia. «Mio padre fa tutt’altro mestiere, è fabbro. Certo mi aiuta, gli piace venire in campagna ma lui faceva tutt’altro». La passione per la terra le è nata quasi per caso: «Avevano regalato un terreno a me e mio fratello dove ho iniziato a mettere fieno per il cavallo. Da li poi ho riservato una parte per l’orto e quello che non serviva a noi ho cominciato a venderlo». Di fare un altro lavoro non ci ha mai pensato: «A me piace stare all’aria aperta, amo gli animali. Non mi ci vedrei mai chiusa dentro una fabbrica. Non fa per me. Certo ci sono sacrifici da fare ma quando è quello che ami lo fai con un altro spirito».

E lo fa sempre in compagnia del fedele Tandeddu, «che adesso è diventato grande. Ha sette anni ed è un po’ il boss del gruppo. Certo lui è stato il primo è c’è un amore speciale ma io voglio bene a tutte. Con loro si crea un rapporto stretto, se vengono curate e seguite come si fa con un cane. Il rapporto va coltivato. Certo non può farlo un pastore che ha 300 capi, ma chi come me ne ha cinque, può davvero vivere una bellissima avventura e coltivare un amore che è davvero speciale».

Il progetto

E adesso Federica Sarigu, coltiva anche sogni. «Mi piacerebbe tantissimo fare una sorta di fattoria didattica non tradizionale, un posto dove fare la “Sheep terapy”, con le pecore che possono aiutare tantissimo le persone, i bambini e gli anziani, perché sono animali davvero docili e coccoloni. Abbracciarle con la loro lana calda è davvero bellissimo soprattutto nei giorni freddi». E poi c’è l’idea di «avviare progetti nelle scuole sulla filiera della lana portando le mie pecorelle. Io spero davvero che questo sogno si possa realizzare e sono certa che sarebbe bello per i bambini interagire con questi animali e capire come si può lavorare la lana».

