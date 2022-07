Tananai, quella piccola peste che vale un doppio disco di platino 

Tutto si può dire ma non che non sia il fenomeno del momento. Per Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino 27 anni, cantautore e produttore discografico, questo 2022 è da incorniciare e questa estate è da paura. Dall’ultimo posto al Festival di Sanremo con “Sesso occasionale”, dal video dove esulta per questo risultato manco avesse vinto l’Oscar, è successo di tutto: disco di platino con “Sesso occasionale”, doppio platino con “BabyGoddamn”, la collaborazione con Fedez e Mara Sattei e il successo strepitoso del tormentone estivo “La dolce vita”, e un nuovo singolo “Pasta” che è già una bomba, scritto, composto e prodotto interamente da lui. E adesso dopo il sold out nei teatri, Tanani è in giro su e giù per l’Italia nel suo primo tour estivo. In Sardegna arriverà oggi all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero nell’ambito della 24esima edizione del festival Abbabula targato Le Ragazze Terribili e che è inserito nel cartellone dell’Alguer Summer Festival organizzato in collaborazione con Shining production e Fondazione Alghero.

Da Sanremo a oggi è successo di tutto. Come stare dentro un frullatore di emozioni.

«Sono successe un sacco di cose belle che non mi aspettavo assolutamente. Sto cercando di godermele tutte anche se non abbiamo nemmeno un attimo di tempo per fermarci».

Tutto è cominciato con un video. Era davvero contento dell’ultimo posto a Sanremo?

«Ho fatto quello che mi sentivo di fare. Mi piaceva l’idea di condividere quel momento, è stato tutto spontaneo e naturale e penso che la gente lo abbia capito. Ho fatto un passo verso il pubblico».