Tamponi: «Nuoro  piazza esigente, merita successi» 

«Vogliamo rispettare la città: Nuoro non può permettersi un campionato anonimo». Torna in panchina dopo quasi due anni e con tanto entusiasmo Michele Tamponi, da pochi giorni nuovo allenatore della Nuorese. L'ex calciatore, soprattutto della Torres, sostituisce Giuseppe Cantara e riparte dopo che nel 2020 la sua esperienza al Tempio si era interrotta col blocco dei campionati. E inizia un nuovo ciclo in Eccellenza, vinta nel 2000 col Tavolara, con l'ambizione di far bene.

Tamponi, che Nuorese sarà quella della nuova stagione?

«La piazza di Nuoro è esigente, mi aspetto una squadra competitiva ma sempre nel limite delle possibilità economiche: in questo momento è dura per tutti, per noi e le altre società. Si dovrà fare di necessità virtù, però mi auguro che si riesca ad allestire una rosa di valore, con l'obiettivo anche di far maturare tanti giovani che per vari motivi non hanno trovato spazio l'anno scorso. Se sono validi e seri come si dice largo a loro, poi certo non andremo allo sbaraglio quindi ci vorrà pure una buona base di elementi esperti e collaudati».

È già possibile definire i contorni di un obiettivo?

«Sono abituato a combattere: entreremo in campo per vincere ogni partita, a prescindere. Ho parlato con la dirigenza e l'obiettivo di una salvezza senza problemi è il minimo, poi dobbiamo giocarcela con tutti e valorizzare i giovani. Stare dietro a certe chimere, visto che vince solo una squadra, meglio di no: mettiamo le basi senza sfigurare, poi non ci tiriamo indietro».