Tamponi gratuiti, in cantiere due nuovi hub 

Tamponi gratuiti a tappeto per tracciare i contagi e cercare di arginare la diffusione del virus in città. Il Comune di Quartu risponde all’appello lanciato dall’Ats e stanzia le risorse - 30mila euro in tutto - per allestire due punti dedicati allo screening nel territorio quartese: uno nel centro cittadino, l’altro nel litorale, in modo da consentire a tutti di poter aderire all’iniziativa senza disagi. Tutto in accordo con l’Ats che dovrà fornire gratuitamente test rapidi da somministrare e definire l’organizzazione insieme a Comune e volontari del 118. «Noi siamo già ai blocchi di partenza», commenta il sindaco Graziano Milia, «pronti a fare la nostra parte a tutela di tutti i quartesi».

L’appello

La lettera dell’Ats è arrivata in Municipio lo scorso 28 luglio. Oggetto: esecuzione test antigienici, e l’invito rivolto ai Comuni affinché venga creata una rete di collaborazione con le amministrazioni locali per la somministrazione dei tamponi rapidi. A carico dell’amministrazione resta l’esecuzione dei test, la raccolta, l’inserimento e la gestione dei dati sanitari dei singoli utenti nella piattaforma che l’Ats si impegna a fornire.

Due basi

Appello al quale l’amministrazione comunale quartese ha risposto subito mettendo a disposizione risorse e volontari del 118. Due i punti dove l’amministrazione di via Porcu ha intenzione di somministrare i tamponi. Una nel centro cittadino, quasi sicuramente in piazza XXVIII Aprile, accanto al palazzo comunale, l’altra nel litorale: con molta probabilità nel parco Parodi, nella frazione di Sant’Andrea, anche se fra le possibilità al vaglio del Municipio c’è anche piazza Santa Maria degli Angeli. «I giorni e gli orari saranno decisi in base al numero di tamponi e di volontari a disposizione», precisa il sindaco. «È chiaro che più disponibilità c’è e meglio si potrà organizzare, magari anche tutti i giorni».

I fondi

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la destinazione delle risorse, 30mila euro, che serviranno per l’acquisto di attrezzatura e allestire i due punti dove somministrare i test antigenici, e per i volontari che daranno la disponibilità. In campo c’è l’associazione “Sos Quartu”, con personale formato per il servizio di 118, che ha già dato l’adesione per l’iniziativa.

Intanto prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale nell’hub allestito nel Palazzetto dello sport di via Beethoven. Un centro che con il tempo si è rivelato fra i più efficienti per gestione - grazie anche alla preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato cittadine, oltre che del personale medico - e numeri di inoculazioni fatte finora: circa 125mila, con una media di 1.400 al giorno. «Credo nessuno possa negare che l’hub vaccinale di Quartu sia in cima alle performance regionali per qualità e quantità», sottolinea Milia, «un risultato positivo raggiunto grazie all’impegno di tutti».

Contagi in salita

Numeri incoraggianti, ma a preoccupare è il dato dei contagi che - causa variante Delta - sta inevitabilmente risalendo, in linea con il resto della Città metropolitana e di tutta l’Isola. Oltre 260 quartesi positivi, al netto dei cittadini guariti comunicati dall’Ats. Una situazione pandemica generale che sarà al vaglio di un incontro fissato per domani fra sindaci della Città metropolitana e i vertici dell’Azienda per la tutela della salute con un solo obiettivo: verificare insieme se ci sono le condizioni per adottare ulteriori provvedimenti restrittivi anti contagio.

