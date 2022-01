Tamponi gratuiti, entro dieci giorni si parte 

L’annuncio dello screening gratuito aveva fatto storcere il naso alla famosa giornalista e blogger di Civitavecchia che aveva criticato aspramente la scelta del sindaco Locci – chiamato a difendersi anche nella trasmissione della Lucarelli su Radio Capitol – accusandolo di «favorire il tracciamento dei no vax del circondario, incentivandoli a non si vaccinarsi» e definendo il tracciamento giornaliero «uno spreco di risorse pubbliche».

Inoltre, il primo cittadino, come promesso, ha avviato anche l’iter per organizzare l’open day vaccinale, previo coordinamento con l’Ats, da svolgersi a Casa Masala in due differenti week end. «Una volta che l’Asl e la Regione ci danno tutte le autorizzazioni, siamo pronti ad attivare insieme alla Croce Rossa quattro giornate, suddivise in due diversi fine settimana, dedicate alla vaccinazione. Come più volte evidenziato stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per tutelare i nostri concittadini e il nostro territorio», ha garantito Locci.

Annunciata nei giorni scorsi, con tanto di polemiche e strali social da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, l’ordinanza per attivare i tamponi gratuiti a Monserrato è stata firmata ieri dal sindaco Tomaso Locci. Una misura che scatterà entro i prossimi giorni e che viene giustificata col fine del «contenimento della diffusione del coronavirus e della salvaguardia della salute della comunità monserratina e in particolar modo dei soggetti fragili ovvero le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità», come recita il provvedimento.

Via anche ai vaccini

Le polemiche nazionali

Accuse che Tomaso Locci ha rispedito alla mittente andando avanti per la sua strada. «Il vaccino è il primo strumento – aveva replicato Locci anche in radio -, ma resto convinto che il tampone sia molto utile, fondamentale per avere una situazione reale per il propagarsi del Covid-19 nella mia città. Lo devo ai miei cittadini e a tutti quelli che qui lavorano».

La minoranza

Ma a criticarlo erano stati anche i consiglieri dell’opposizione, Valentina Picciau e Andrea Zucca che avevano parlato di un’iniziativa «molto diversa dai tamponi antigenici fatti per il tracciamento in vista della riapertura delle scuole», invitando il sindaco a coinvolgere la Croce Rossa «per organizzare un open day vaccinale, come già fatto da comuni più piccoli e con minori risorse del nostro».

Lo screening

Dunque alla fine Locci ha fatto quello che aveva detto. E se ancora mancano gli ultimi dettagli, soprattutto logistici, già si sa che tempo dieci giorni lo screening gratuito partirà. Il controllo è riservato ai residenti nel comune di Monserrato, alla popolazione scolastica di ogni ordine e grado, appartenente agli istituti scolastici e scuole per l’infanzia ricadenti nel territorio comunale compreso il personale Ata e i docenti. Ma non solo: potranno fare i test gratuiti anche gli studenti universitari e il personale della Cittadella universitaria, tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che lavora al Policlinico Universitario, ma anche i lavoratori che operano in società private o istituzioni con sede nel territorio comunale.

Dove

Per la campagna è stata messa a disposizione “Casa Masala”, in via Giulio Cesare. Sarà aperta quattro ore per almeno 4 giorni settimanali con il supporto delle associazioni di volontariato locali. E i vaccini? «Questa campagna, non esclude quella vaccinale. Se ci danno la possibilità di aprire un hub, Monserrato non si tirerà indietro», ha ribadito ieri il sindaco.

