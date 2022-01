Tamponi gratis coi fondi comunali, è scontro 

«Davvero una grande lezione di civiltà, svuotare le casse del Comune per finanziare i tamponi a chi non si preoccupa del bene comune», scrive con tono sarcastico su Instagram la Lucarelli, concludendo con un ironico: «Complimenti sindaco Locci».

La decisione del sindaco Tomaso Locci di investire 100mila euro per garantire, fino ad aprile, i tamponi antigenici gratuiti ai monserratini è arrivata anche oltre Tirreno, rilanciata – con indignazione – dalla giornalista-blogger Selvaggia Lucarelli.

«Davvero una grande lezione di civiltà, svuotare le casse del Comune per finanziare i tamponi a chi non si preoccupa del bene comune», scrive con tono sarcastico su Instagram la Lucarelli, concludendo con un ironico: «Complimenti sindaco Locci».

Botta e risposta

Una polemica che ha fatto sorridere lo stesso Tomaso Locci, che si dice pronto ad accogliere nella sua città la giornalista e spiegarle davanti a un buon calice di vino locale la sua scelta.

«Mi fa piacere questa attenzione della Lucarelli verso Monserrato, colgo l’occasione per invitarla a venirci a trovare e così avrò modo di farle capire di persona perché siamo arrivati a prendere questa decisione», afferma Locci ribadendo che questo è un sistema di screening indispensabile.

«Questa iniziativa è necessaria non solo per la popolazione residente in città, ma anche per tutti coloro che per lavoro ruotano intorno a Monserrato», evidenzia il sindaco, «qui risiedono circa 20mila abitanti, ma si aggiungono circa 12-13 mila persone al giorno e visto l’aumento dei casi, è stato necessario intervenire con un’azione di questo tipo».

Nel giro di una settimana, infatti, i casi sono più che raddoppiati. «Per garantire una verifica costante del territorio questa ci è sembrata la scelta più idonea. Questo non vuol dire che non sia d’accordo con la vaccinazione, io stesso ho già fatto la terza dose, ma nonostante questo per vari motivi mi sono ritrovato a dover fare più volte un tampone, perché anche chi si vaccina rischia comunque il contagio. E questo non lo dico io, ma lo dicono gli esperti».

La tesi

Per Locci dunque l’unico strumento per rendere una sicurezza maggiore del proprio territorio è uno screening costante attraverso il tampone rapido. «Sono il primo a portare avanti la campagna vaccinale, ma resto convinto che, dopo il vaccino, il solo strumento utile è il tampone, fondamentale per avere una situazione reale per il propagarsi del Covid-19 nella mia città, io lo devo ai miei cittadini».

Locci ricorda anche che i sindaci sono anche autorità sanitarie. «Ho l’obbligo morale verso i monserratini di tutelarli e agendo in questo modo stiamo dando anche una mano d’aiuto all’Asl, ora in forte difficoltà nel tracciamento. Invito le persone a vaccinarsi, ma rispetto tutti e non bisogna mai dimenticare che io sono il sindaco di tutti, di chi sceglie di vaccinarsi e di sceglie di non farlo».

L’attacco

I primi ad aver storto il naso davanti alla scelta dell’amministrazione sono stati i consiglieri di opposizione Valentina Picciau e Andrea Zucca che hanno parlato di una scelta «di una cifra eccessiva in controtendenza con le politiche nazionali e che sarebbe stato opportuno coinvolgere la Croce Rossa per un open day vaccinale».

Il primo cittadino, inoltre, chiarisce di «non aver svuotato le casse comunali, ma i soldi utilizzati dall’amministrazione per promuovere questa nuova campagna arrivano dai fondi messi a disposizione dei comuni dallo Stato per l’emergenza sanitaria», evidenziando che «se dovessero servire altri soldi non esiterò a prenderli. Finché saremo in uno stato di crisi farà di tutto per tutelare i miei concittadini».

