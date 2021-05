Tamponi fuori tempo, una beffa 

L’appello del commissario della Assl Antonio Francesco Cossu per aderire allo screening “Sardi e sicuri”, programmata ieri e oggi, nel capoluogo è caduto praticamente nel vuoto. Pochissimi sono stati gli oristanesi che hanno effettuato i test gratuiti nelle tre strutture messe a disposizione del Comune. Il dispiegamento di forze voluto da Ats e Assl, togliendo importanti risorse di personale all’hub, si è dimostrato praticamente inutile. «Non vorrei essere sempre il solito a criticare - osserva Antonio Sulis presidente dell’Ordine dei medici di Oristano - ma aver distolto una parte del personale dal centro vaccinale di Sa Rodia non è stata una scelta positiva. Ieri infatti, per l’assenza di personale non sono state preparate le siringhe da consegnare ai medici di famiglia. Molte di quelle dosi erano infatti destinate a persone fragili o allettate che ora dovranno aspettare. Lo screening è importante ma ora siamo in piena campagna vaccinale e questa è la priorità». Nel centro vaccinale di Sa Rodia comunque, il personale ha garantito la vaccinazione a oltre 1500 persone, tanti anche con la seconda dose.

In fila

Alle dieci del mattino, dopo due ore dall’apertura, nelle tre strutture si era presentata solo una ventina di persone. Complice anche la temperatura di oltre 30 gradi, la giornata di screening ha coinciso con il primo fine settimana giallo che ha convinto i giovani a raggiungere le località costiere. «Sono rientrato poche ore fa dall’Emilia Romagna - dice Giuseppe Olla uno dei giovani che si è presentato nella palestra di San Nicola - avevo l’obbligo di ripetere il tampone ed eccomi qui. Sarebbe stato meglio ricevere il vaccino invece di fare centomila tamponi non avendo la certezza di essere sicuri». Tra coloro che hanno accolto l’invito del sindaco anche diversi over 60 e 70 già vaccinati. «Sono in attesa della seconda dose - racconta Giovanna Serra – e così siamo venuti con mio marito a fare questo test; meglio essere prudenti».

I dati Ats

La prima giornata, fa sapere la Regione, si chiude con circa 2mila test antigenici eseguiti in 21 sedi operative. Oltre a Oristano, sono stati effettuati i tamponi a San Nicolò d'Arcidano, Cabras, Milis, Zeddiani, Santa Giusta, Zerfaliu, Allai, Santu Lussurgiu, Bosa, Ghilarza, Neoneli, Ales, Mogoro, Laconi, Terralba, Marrubiu, Arborea e Uras. La più alta affluenza è stata registrata in mattinata, verso mezzogiorno, mentre le sedi che hanno eseguito il maggior numero di test sono state quelle di Bosa (286 test) e Terralba (230), seguite da Oristano (214) e Ghilarza (202). Screening concluso a Santa Giusta (108 test) e Zerfaliu (93), dove le operazioni si sono concentrate in un'unica giornata. Domani aperte anche le sedi di Palmas Arborea e Simaxis.

Il sindaco di Oristano che aveva espresso forti dubbi sui ritardi della campagna di screening, ma aveva offerto piena collaborazione per organizzare l’evento, ieri ha rinnovato l’appello: «È importante farlo. Soprattutto per i giovani che sono una categoria non ancora raggiunta dalla campagna vaccinale», dice Andrea Lutzu. Soddisfatto il sindaco Piero Casula: «Abbiamo invitato i dirigenti scolastici a sensibilizzare gli studenti - spiega Piero Casula - ieri mattina 250 alunni hanno effettuato il tampone. Nel pomeriggio è stata la volta di tantissimi cittadini ed oggi proseguiremo nella palestra di via Gramsci; lo screening è aperto a tutti i cittadini giovani e anziani».

