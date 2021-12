Tamponamento e fuga: ricercato 

Brutto incidente sulla strada statale 131 ieri mattina intorno alle 5. Lo scontro, al chilometro 18, all’altezza di Monastir, ha coinvolto due automobili che viaggiavano in direzione Cagliari, e ha visto uno dei guidatori scappare dalla scena lasciando però vari documenti nell’abitacolo. Gli accertamenti da parte della polizia stradale sono ancora in corso, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che una Lancia Ypsilon che procedeva a forte velocità abbia tamponato l’altra macchina per poi ribaltarsi occupando la carreggiata. A bordo dell’auto che ha subito il colpo erano presenti due coniugi, 52enni di Serramanna che, all’arrivo dei soccorsi, sono stati portati in ospedale per ricevere le cure necessarie: non sarebbero in pericolo di vita.

L’allontanamento

Nessuna traccia invece del guidatore nella Lancia che, dopo aver colpito la macchina si è spostato dalla scena, probabilmente facendosi dare un passaggio da qualcuno sul posto, forse un altro automobilista che ha rallentato vedendo la scena e lo ha portato altrove. Nella vettura sono stati trovati dei documenti riconducibili, secondo le prime indiscrezioni, a un uomo residente in un centro della provincia di Oristano. Le indagini in corso dovranno stabilire se la documentazione ritrovata appartenga al conducente stesso o a qualcun altro, magari il proprietario o un altro individuo a bordo. Vista l’impossibilità di riconoscere il guidatore della Lancia, infatti, sono previste verifiche per capire se nella Ypsilon fosse presente anche un passeggero, o più di uno. Il mezzo, tra gli altri dettagli trapelati, sembra non fosse ancora stato pagato interamente dal proprietario.

L’ipotesi autovelox

Tenendo conto dell’elevata velocità con la quale la Ypsilon si è schiantata sull’altra auto e vista la vicinanza all’autovelox sulla 131 al chilometro 19, quello all’altezza di Monastir, si affaccia anche l’ipotesi che l’auto sia passata davanti al dispositivo di controllo a più di 0 chilometri orari e che il guidatore sia stato immortalato. In questo caso, oltre alla denuncia già partita per l’incidente provocato pochi metri dopo, si sommerebbe la multa e l’eventuale decurtazione dei punti per eccesso di velocità.