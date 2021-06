Tamponamento a catena, donna ferita 

Un tamponamento a catena con una donna ferita accompagnata all’ospedale di Nuoro. Un’auto ribaltata per fortuna senza conseguenze. Due incidenti a pochi chilometri di distanza, entrambi sulla 131 dcn che da Nuoro va verso Siniscola e Olbia. Strada di traffico intenso, dove sono ormai quotidiani i rallentamenti a causa di alcuni cantieri dell’Anas. Ieri pomeriggio la circolazione è stata più difficile per il doppio incidente.

Monte Pizzinnu

È successo tutto nel pomeriggio, intorno alle 18, a Monte Pizzinnu. Al chilometro 81, in direzione di Siniscola, il primo incidente. Tre veicoli vengono coinvolti in un tamponamento. Si tratta di una Passat Volkswagen, un’Alfa Romeo Stelvio e una Skoda Octavia. La prima auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata. Le vetture che seguivano hanno rallentato provocando così un tamponamento a catena.

I soccorsi

A Monte Pizzinnu si sono subito precipitate ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polstrada di Nuoro e Siniscola. Le maggiori preoccupazioni hanno riguardato le condizioni di una passeggera per la quale, all’inizio, anche alla luce della dinamica dell’incidente, è scattato il codice rosso, diventato giallo al suo arrivo al Pronto soccorso. Le sue condizioni non sono preoccupanti. I tre conducenti sono stati sottoposti all’etilometro. Tutti sono risultati negativi. A Monte Pizzinnu sono intervenuti anche gli operatori dell’Anas e i carabinieri. Inevitabili i rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, ma la 131 dcn non è stata chiusa al traffico.

A Marreri

Un altro incidente si è verificato a pochi chilometri di distanza, sulla stessa 131 dcn nella zona di Marreri, in un tratto più vicino a Nuoro. Un’auto si è ribaltata. Illeso il conducente.

Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta. (m. o.)

