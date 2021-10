Taloro da urlo,  sbanca Monastir e resta in testa 

Monastir 0

Taloro Gavoi 2

Monastir (4-3-3) : Zanda; Aramu (37’ st Pilloni), Magnin, Angiargia, Saias; Ghiani (23’ st Idda), Savage (37’ st Rinino), Melis; Fangwa, Mossa, Fantasia. In panchina Serra, Ugas, Carollo, Balistreri, Orrù, Anedda. Allenatore Manunza.

Taloro Gavoi (4-3-3) : Cossu; Soro, Sau, Castro, A. Fadda; Mat. Fadda (23’ st Delussu), Secchi, Fois (30’ st Curreli); Littarru (41’ st Pusceddu), R. Mele, Falchi. In panchina Mozzo, Mastio, Mulas, Ortu, A. Mele, Daga. Allenatore Mar. Fadda.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : 31’ pt Littarru, 43’ st Falchi.

Note : ammoniti Secchi, Mar. Fadda, Magnin, Manunza, Aramu. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 50.

Monastir. Il Taloro Gavoi si conferma capolista a punteggio pieno. Con un gol per tempo, il primo splendido di Littarru in rovesciata, passa anche a Monastir e completa al meglio una settimana intensa col turno infrasettimanale in mezzo. I padroni di casa restano invece fermi sul fondo della classifica, con appena un punto in cinque giornate e due soli gol segnati.

Vantaggio in acrobazia

Poche occasioni in avvio, al 6’ sinistro da posizione defilata di Mossa sul fondo mentre all’8’ tenta direttamente da corner Mattia Fadda con Zanda che respinge. Momento di gara centrale senza spunti, poi alla mezz’ora fa centro il Taloro Gavoi: gran tiro da 30 metri di Falchi respinto da Zanda, Mele raccoglie e crossa per la girata di sinistro di Mattia Fadda sulla traversa, la difesa del Monastir non riesce a liberare e a centro area con una grandissima rovesciata Littarru sblocca il risultato con l’aiuto del palo, andando a festeggiare davanti ai tifosi arrivati dalla Barbagia.

Ripresa di gestione

Il Taloro riprende subito ad attaccare, dopo due minuti ci prova ancora Littarru a lato. Al 6’ lancio per Fangwa che sfrutta l’unica vera indecisione della difesa ospite, l’attaccante prova il pallonetto sull’uscita di Cossu al limite che si oppone fra le proteste del Monastir, che chiede il rosso per tocco con la mano fuori area ma l’arbitro fa proseguire. All’11 punizione di Mattia Fadda, nessuno tocca e Zanda blocca, due minuti più tardi ancora lo scatenato Littarru va al tiro dai 25 metri da posizione centrale con palla alta. Ci prova il Monastir con una punizione di Fantasia, si distende Cossu e manda in corner al 18’. È il momento di maggior pressione dei padroni di casa, con Fangwa che al 22’ prova su una palla a spiovere ma calcia altissimo e Idda, appena entrato, che al 24’ si libera bene sulla destra saltando un uomo ma sbaglia l’assist.

Raddoppio nel finale

Il Taloro Gavoi controlla bene l’ultima parte di gara. Il Monastir ci prova a cinque minuti dal termine un colpo di testa di Mossa che non inquadra la porta, poi al 43’ il raddoppio ospite: Pusceddu, uno dei subentrati, si libera sulla destra e il suo cross attraversa tutta l’area piccola trovando sul secondo palo Falchi, che col destro tocca in rete da due passi chiudendo i giochi.

