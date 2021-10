Talassemia, con la nuova terapia addio alle trasfusioni 

Un ragazzo sardo affetto da talassemia major ha detto addio alle periodiche trasfusioni di sangue. I medici vanno cauti, sottolineano che è presto per parlare di guarigione ma un dato è certo: non ha più bisogno di ricevere sangue con le emotrasfusioni per vivere, e neanche delle quotidiane terapie per abbattere il sovraccarico di ferro. Tutto grazie alla terapia sperimentata al Bambin Gesù di Roma nel dipartimento di Oncoematologia e Terapia cellulare e genica diretta da Franco Locatelli (conosciuto al grande pubblico come membro del comitato tecnico-scientifico sul Covid) alla quale si sta sottoponendo anche un secondo paziente cagliaritano mentre una terza è in procinto di partire per Roma. La notizia si accompagna a una delusione: la società americana produttrice del “farmaco” indispensabile ha interrotto la sperimentazione in Europa, prosegue solo negli Stati Uniti.

Peccato, perché la terapia - che si chiama editing genetico – offre una possibilità di guarigione definitiva, specie per i pazienti che non possono sottoporsi a trapianto di midollo osseo per mancanza di un donatore compatibile. La notizia riportata ieri dai giornali nazionali non può non riguardare la Sardegna dove i pazienti che si sottopongono a regolari trasfusioni di sangue sono 1.063. La speranza è che la sperimentazione riparta al più presto, anche perché i medici italiani, in particolare Locatelli, hanno partecipato alle sperimentazioni cliniche per lo sviluppo del “farmaco”.

La direttrice dell’ospedale Microcitemico di Cagliari Susanna Barella conosce bene l’editing genetico e per quel che riguarda il giovane sardo che ha finito il ciclo parla di «ottimo risultato, anche se è presto per parlare di guarigione definitiva con indipendenza dalle trasfusioni. La sperimentazione è avviata da diverso tempo e consiste», spiega la direttrice, «nell’aspirare una parte delle cellule del sangue del paziente. Queste vengono poi corrette in laboratorio e successivamente reinfuse». Ma attenzione, avverte Barella , «questo si può fare soltanto dopo che lo stesso paziente è stato sottoposto a una terapia che serve per eliminare il midollo talassemico per far spazio alle cellule sane prodotte in laboratorio». E non è ancora finita: c’è un tempo di attesa. «Una volta che viene reinfuso», continua Susanna Barella, «bisogna aspettare che attechisca in modo che si corregga l’anemia e riprenda la produzione delle altre cellule del sangue, cioè i globluli bianchi e le piastrine. La tecnica è sostanzialmente simile al trapianto di midollo osseo, solo che con l’editing genetico si eliminano tutti i problemi legati alla malattia del trapianto contro l’ospite (GHD) perché le cellule infuse non sono quelle di un donatore ma dello stesso paziente, corrette in laboratorio».

Si guarda avanti dunque con grande fiducia ma bisogna qui sottolineare che il “farmaco” attualmente sperimentato negli Usa non sarebbe utilizzabile nella grandissima maggioranza dei pazienti sardi poiché non è stato ancora autorizzato per la terapia nei pazienti con beta-zero talassemia. I tre pazient i sardi che hanno avuto accesso alla sperimentazione del professor Locatelli sono stati infatti inseriti in un protocollo ad hoc, «con risultati», conferma Barella, «molto promettenti».