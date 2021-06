Takagi, Ketra e quel caro amico che li sta aspettando a Olbia...  

Il sitar, la darbuka, i violini, il vento caldo di una notte d’estate, le stelle nel cielo, ed è subito “Shimmy Shimmy”, il nuovo tormentone, con cui la coppia d’oro di produttori Takagi & Ketra è tornata a farci ballare, sognare e viaggiare. Le sonorità, infatti, questa volta ci portano in Medio Oriente, tra le dune di un deserto infuocato, da rinfrescare con la voce unica di Giusy Ferreri, di nuovo insieme al duo dopo il successo di “Roma-Bangkok”, “Amore e Capoeira” e “Jumbo”, lanciato, nel 2019, proprio dal Tanka Village di Villasimius. «Abbiamo dei bellissimi ricordi di quella serata», ci hanno raccontato, «il mare, la spiaggia, il Vermentino!».

Quest’estate tornerete a trovarci?

Ketra: «Eh, un amico ci ha chiamati, quindi forse sì, ma non possiamo dire di più».

Takagi: «In Sardegna torniamo sempre volentieri, l’anno scorso siamo stati a Olbia…».

Per caso questo vostro amico si chiama Salmo?

Ketra: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere».

Takagi: «No, dai, siamo molto felici di conoscere Salmo, è uno dei nostri artisti preferiti e poi è una persona intelligente, un musicista a 360 gradi e ha le idee molto chiare. È un fenomeno».

Parliamo di “Shimmy Shimmy”, dopo un’estate di lontananza avete riabbracciato Giusy Ferreri.

Ketra: «È una persona spettacolare, sempre entusiasta quando la chiamiamo per queste pazzie che facciamo e ha un timbro talmente potente e particolare che riesce a non essere mangiata dalle nostre produzioni ritmiche, potenti, ballerine. Spesso, quando inizia a delinearsi un pezzo, ci diciamo: “Questo se lo canta Giusy spacca tutto”. Certe canzoni hanno bisogno di lei».

Com’è arrivata l’ispirazione mediorientale del brano?

Takagi: «Per colpa di Ketra, che va a mangiare allo Yakout di Milano».

Ketra: «Ci fanno la danza del ventre e ci sono andato moto spesso, per mesi, infatti sono sia ingrassato, che stato invaso da quelle sonorità, che sono anche molto vicine alla melodia napoletana, quindi alla cultura italiana. Abbiamo sperimentato, ci piace cambiare».

Quando capite che un pezzo può diventare una hit estiva?

Takagi: «Quando inizia a prendere la forma di un brano fresco, che può accompagnare un’estate calda. La canzone deve avere quel sound che può tranquillamente uscire dalle macchine che passano con i finestrini finalmente abbassati, ma che può anche essere suonato in spiaggia di giorno e nei club la notte».

Che significato ha per voi “Shimmy Shimmy”?

Takagi: «Come “Roma-Bangkok”, “Amore e Capoeira” e “Jumbo” è una canzone d’amore che non sembra una canzone d’amore».

Ketra: «Ci piace andare oltre i cliché dell’estate, fare un viaggio emozionale e geografico e creare un piccolo film di tre minuti, che in un attimo ti porta lì, in quel luogo, in quel momento».

