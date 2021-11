Taglio dei ficus, il nodo dei vincoli 

C’è un capitolo, nella “Relazione generale” della delibera di Giunta del 12 novembre riguardante il progetto di fattibilità tecnico economica "Riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale Trieste", che sta destando allarme: «Gli interventi previsti per il verde pubblico consistono nel mantenimento della specie connotante il viale (Ficus Retusa) con razionalizzazione attuata mediante la sostituzione progressiva integrale del 50% dei Ficus Retusa con altra specie, e il rinnovamento progressivo integrale delle piante mantenute con nuovi esemplari giovani di Ficus Retusa da attuarsi entro 10 anni». Il taglio di alcuni alberi è inserito nell'intervento di riqualificazione di viale Trieste, per la quale sono stati stanziati 12 milioni di euro.

La soprintendenza

Il progetto deve ancora passare al vaglio della Soprintendenza al Paesaggio: «Non siamo ancora stati formalmente interpellati», conferma Monica Stochino, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio, «attendiamo di leggere il progetto per fare le valutazioni. Come da prassi, quando si tratta di temi che riguardano anche la Soprintendenza, prima della realizzazione di un intervento il Comune deve avere l'autorizzazione. Sulle alberature di viale Trieste c'è un vincolo ambientale ma anche monumentale, perché si tratta di un aspetto storico della città. Verificheremo il progetto quando ci verrà presentato, e daremo un nostro parere, sempre attenti a preservare l’integrità storica del paesaggio».

Le opposizioni

La reazione da parte dell’opposizione a quanto previsto nel progetto, non si è fatta attendere: «Auspichiamo che la Giunta torni sui suoi passi», dice la consigliera dei Progressisti Francesca Ghirra: «Non si capisce perché, potendo scegliere di curare 198 alberi, si sia optato per la sostituzione totale. Attendiamo il parere della Soprintendenza dato che si tratta di un viale storico vincolato». Ieri la consigliera Marzia Cilloccu (Progetto Comune per Cagliari) ha inviato un’email a nome della minoranza alla presidente della Commissione Verde, Enrica Anedda, nella quale si chiede di «convocare una commissione congiunta con i componenti delle Commissioni Verde e Viabilità, per trattare un argomento presentato in conferenza stampa e mai affrontato con i commissari e commissarie della Commissione Verde di cui facciamo parte», si legge nel testo scritto dalle consigliere Marzia Cilloccu, Francesca Mulas, Francesca Ghirra, Camilla Soru: «Sono previsti interventi rilevanti sullo stato attuale che non sono mai stati prospettati né discussi in Commissione nonostante l'argomento avrebbe avuto necessità di essere trattato insieme agli assessori e dirigenti di riferimento avvalendosi dell'audizione di esperti e di enti competenti per poter arrivare alla sottoscrizione di un piano di interventi condiviso».