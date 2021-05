Tagliano un pino, capo operaio ferito 

Aveva appena preso servizio in cantiere quando è precipitato dal mezzo da lavoro su cui stava per piombare un pino domestico. Massimo Moro, 51 anni, di Arzana, è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri mattina nel cantiere forestale di Monte Idolo. L’uomo, consigliere comunale e per un periodo assessore e vice sindaco nei tre mandati amministrativi del sindaco Marco Melis, è stato soccorso dai colleghi del cantiere e subito dopo da un’équipe del 118 che ha chiesto il supporto alla centrale operativa per l’invio dell’elicottero dell’Areus che ha trasferito il paziente all’ospedale San Francesco di Nuoro.

La diagnosi

Moro, che nei momenti immediatamente successivi alla caduta è rimasto sotto choc senza comunque mai perdere conoscenza, ha riportato vari traumi: facciale, toracico e alla colonna vertebrale.

L’incidente

Come ogni mattina, la squadra degli operai di Forestas è arrivata puntuale al cantiere di Monte Idolo. Il personale, coordinato da Massimo Moro, capocantiere, aveva in programma il taglio di un grosso pino domestico accanto al deposito del gas, vicino al campo sportivo Sturrusé. Intorno alle 8 due operatori hanno imbracciato gli attrezzi del mestiere e proceduto al taglio. In quei momenti Moro stava dirigendo le operazioni dal rimorchio di un mezzo dell’Agenzia. Quando ha visto il pino precipitare verso il camioncino si sarebbe affrettato a indietreggiare per schivarlo, ma ha perso l’equilibrio precipitando sulla strada. L’impatto col suolo è stato violento. Le operazioni del taglio sono state subito sospese e tutti i colleghi hanno provveduto a prestare i primi soccorsi al capocantiere.

Il soccorso

Alla centrale operativa del 118 hanno ricevuto la richiesta d’aiuto alcuni minuti dopo le 8. In un attimo sono stati pianificati gli interventi con l’ambulanza. Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale. Oltre allo choc iniziale, Massimo Moro ha accusato anche uno sbalzo di pressione ma non ha mai perso conoscenza. Pochi minuti dopo le 8.30 allo Sturrusé è atterrato anche l’elicottero dell’Areus proveniente dalla base di Cagliari.

Doppia inchiesta

Nel cantiere forestale, oltre ai militari che conducono le indagini, è intervenuto anche il personale dello Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro). Ai tecnici spetterà il compito di verificare se durante l’attività di taglio dell’albero siano stati rispettati i protocolli di sicurezza.

Per oggi la direzione territoriale di Forestas di Lanusei ha convocato un vertice sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Solidarietà a Moro anche dall’attuale amministrazione comunale di Arzana.

RIPRODUZIONE RISERVATA