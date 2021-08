Taglia da mille euro per trovare l’attentatore 

Perdona chi le ha incendiato le auto, ma è pronta a pagare una taglia a chi fornirà prove fondamentali sul possibile mandante perché - per lei - quello è stato un blitz su commissione: «Da 500 a mille euro, e a seconda dell’attendibilità delle informazioni, anche di più». È ancora sconvolta Mariangela Grova, la 48enne di Carbonia che nel cuore della notte fra il 22 e il 23 luglio scorso ha vissuto come tantissime persone negli ultimi anni, una esperienza devastante: è stata svegliata dal fragore infernale del duplice rogo che stava distruggendo la sua Seat Leon e la Fiat Punto della figlia.

Il movente

Lei stessa il giorno seguente abbozzò una possibile spiegazione, un’ipotesi che riteneva molto credibile: «Dispetti di qualcuno, frutto di dissidi». Sono passati ventidue giorni da quella notte di fuoco e Mariangela Grova non si è arresa: «Voglio la verità e voglio sapere non tanto chi è stato, ma chi ha pianificato l’attentato». Le immagini dell’impianto di video sorveglianza di cui la sua casa è dotata mostrano una persona (parrebbe un giovane) che attorno alle 3 di notte, cappellino sul viso e mascherina, cosparge di liquido infiammabile le due vetture che erano parcheggiate a circa 10-15 metri l’una dall’altra. Blitz di trenta secondi e poi l’incendiario si è dato alla fuga inghiottito dai vicoli bui del rione Lotto B di Rosmarino: «Ho molto riflettuto e non ce l’ho con l’esecutore materiale del gesto, anzi arrivo anche a perdonarlo perché, con molta fatica, posso capire che potrebbe averlo fatto per soldi benché si tratti pur sempre di un reato gravissimo».

Notte di terrore

Le fiamme avevano infatti distrutto la Seat, pesantemente danneggiato la Fiat, aggredito la recinzione di due case e minacciato i cavi e gli impianti Enel e Telecom delle abitazioni. Il blitz, se non fosse stato per il repentino intervento dei vigili del fuoco (e poi di una pattuglia della Polizia) stava rischiando di trasformarsi in tragedia: «Ci siamo barricati in casa terrorizzati – ribadisce la donna – e mia figlia ricorda ancora con angoscia quei momenti: soprattutto lei sta pagando un prezzo altissimo e ingiusto».

La ricompensa

«Sono disposta ad arrivare a dare sino a mille euro – dice la donna – a chi fornirà prioritariamente alle forze dell’ordine, e anche a me, prove inconfutabili sul mandante: indicazioni e prove certe che aiutino a fare chiarezza perché ciò che abbiamo subito è stato davvero destabilizzante, stiamo facendo di tutto per riprenderci e non è facile». Mariangela Grova arriva a ipotizzare una proposta, ancora tutta da costruire: «Questa spirale della logica del fuoco deve finire, è devastante per Carbonia: noi vittime degli attentati incendiari potremmo vederci e riunirci per cominciare a discuterne».

