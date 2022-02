Tagli nell’area verde del paese 

Decine di alberi da abbattere nella zona verde dell’abitato, la pineta e i viali di Riu Gloria del Peep realizzato negli anni Ottanta e Novanta. A Nuraminis, per gli alberi di Pinus Pinea cresciuti anche fino quindici metri di altezza è cominciato il conto alla rovescia. Tutto per effetto dell’ordinanza del sindaco Stefano Anni e, soprattutto, per lo studio di un agronomo che ha certificato il cattivo stato di salute e la pericolosità delle piante.

Le motivazioni

«Riguardo all’abbattimento di diverse piante di pino nella zona Riu Gloria c’è la recente ordinanza e una delibera di Giunta del 16 novembre 2020 – premette il sindaco Stefano Anni. «Ci sono due ordini di problemi, il primo legato alla grossa chioma di alcuni pini a fronte di un apparato radicale superficiale che crea rischi seri per la pubblica incolumità e poi c’è l’esigenza di riqualificare l’intera area del Piano di zona diradando gli alberi ormai troppo vicini tra loro». Il sacrificio di decine di alberi sarebbe quindi necessario alla sicurezza e alla riqualificazione di una zona residenziale realizzata 40 anni fa. Stefano Anni, diploma di perito agrario, è convinto della strada intrapresa: «Posso dire che la minor competizione tra le piante sarà a vantaggio dei lecci, delle carrube e dei pini i cui apparati radicali e chiome avranno maggior spazio a disposizione, a beneficio delle salute delle piante e sicurezza per i cittadini». Il piano di riqualificazione della zona sarà approvato a giorni. «Nel progetto sono indicate le piante da tagliare al fine di realizzare nuovi marciapiedi e percorsi all’interno della pineta. La vicinanza dei pini alla rete fognaria e ai muri sta inoltre creando problemi seri», conclude Anni.

L’appello

Sul taglio degli alberi nel polmone verde di Nuraminis Stefano Deliperi del Gruppo di intervento giuridico dice: «Non conosco il contesto specifico, ma in generale posso dire che occorre avere coscienza dell’importanza degli alberi, che rappresentano un patrimonio e forniscono ossigeno. Gli alberi vengono abbattuti perché rischiano di cadere? Questo non vuol dire molto, occorre capire se si stratta di pericolo concreto». Deliperi invita alla prudenza. «Bisogna agire con rispetto perché gli alberi rappresentano una risorsa e una difesa per la nostra salute».