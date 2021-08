Tacchi dorati per il turismo 

Piazze e vie in fermento, campagne per le passeggiate e le escursioni, il fascino dei Tacchi e delle vie di arrampicata. La attrattive a Jerzu non mancano. E se il paese ha dovuto rinunciare anche quest’anno a Calici di Stelle e Wine Festival sono i turisti a non aver rinunciato a visitare nel borgo. «Tutto il territorio sta diventando un forte attrattore turistico e anche Jerzu ne sta beneficiando – ha detto il sindaco Carlo Lai, (46) – anche se non si sono tenuti i due eventi che fanno di Jerzu una tappa obbligatoria per gli amanti dell’enogastronomia, abbiamo riscontrato un buon numero di presenze.

Successo

Il Festival dei Tacchi, organizzato dalla compagnia Cada Die, ha contribuito in maniera significativa all’afflusso turistico. Sono stati oltre tremila gli spettatori che hanno partecipato alla rassegna teatrale dal 3 al 10 agosto. «Siamo particolarmente orgogliosi di aver confermato l'impegno anche economico con il Festival in un'edizione, se possibile, ancora più complicata da programmare e realizzare – ha commentato il primo cittadino - Fare cultura e farla a questi livelli, con autentici protagonisti del teatro italiano è, e sarà sempre, un imperativo morale per Jerzu che inoltre, a dirla tutta, genera anche un circolo economico particolarmente virtuoso».

Operatori

A poco più di venti giorni alla fine dell’estate alcuni operatori turistici tracciano un bilancio positivo della stagione. Valentina Allegria, (39), è una guida ambientale escursionistica e titolare del b&b Selu. Tanti italiani e meno stranieri: «Si è lavorato benissimo specialmente nel periodo del Festival – ha spiegato – il turista non è solo amante del mare o della montagna ma lo è anche della cultura ho ricevuto tante richieste di informazioni sugli attrattori culturali del luogo». Bene anche al Rifugio d’Ogliastra, struttura ricettiva nel cuore di Sant’Antonio. «È andato bene, non possiamo lamentarci – ha detto il titolare Gianni Muceli (54), – abbiamo lavorato maggiormente con il turista isolano, durante il Festival abbiamo avuto il tante richieste, a settembre avremo un calo fisiologico».

RIPRODUZIONE RISERVATA