«Sweet Sardinia, la Regione paghi i 900mila euro» 

Dopo la sconfitta al Tar e al Consiglio di Stato, che nel 2015 e nel 2019 avevano bocciato la sua decisione di annullare il finanziamento al reality televisivo Sweet Sardinia (900mila euro) per non aver riconosciuto un’indennità alla società Showlab che l’aveva ideato, la Regione un anno fa ha deciso per la seconda volta di rimuovere in autotutela il provvedimento col quale aveva concesso i fondi. Stavolta indicando correttamente l’indennizzo, quantificato in 720mila euro: l’80 per cento del totale. Ma anche in questo caso il Tribunale ha bocciato l’iniziativa, presa fuori tempo massimo. Dunque la società Showlab srl ha diritto a incamerare l’intera cifra stabilita nell’accordo originario con l’ente pubblico.

La sentenza

È quanto disposto dalla seconda sezione del Tar, presieduta da Francesco Scano, nell’ambito di un contenzioso in cui ha avuto un ruolo anche la magistratura ordinaria di Torino e che abbraccia un periodo lungo otto anni: dal 2013, anno di ideazione del progetto televisivo, allo scorso 24 luglio, data della sentenza. Nel mezzo ci sono l’impegno di spesa, i ritardi nella liquidazione, le diffide, l’annullamento dell’accordo, l’ingiunzione di pagamento e l’avvio delle cause amministrative. La Regione potrebbe ricorrere ancora una volta al Consiglio di Stato, anche se i giudici sardi sono stati chiari: «La decisione di auto annullamento» datata 20 agosto 2020 e legata a un provvedimento del 2013 «è tardiva» perché «assunta oltre il termine di 18 mesi», che decorrevano dal febbraio 2016.

La vicenda

Questa la vicenda. Nel 2013 la Showlab propone un programma televisivo di varie puntate in località turistiche sarde con coppie di concorrenti coinvolte in prove di abilità su una barca. Per i fondi si rivolge all’agenzia regionale Sardegna Promozione che sottoscrive la convenzione il 2 settembre. Le riprese terminano lo stesso mese e a novembre viene assunto l’impegno di spesa: 900mila euro. Cominciano i problemi. Nel gennaio 2014 Sardegna Promozione comunica un ritardo nella liquidazione dovuta a verifiche antimafia; a marzo Showlab diffida l’agenzia al pagamento; l’ente sostiene siano ancora in corso i controlli e chiede alcune integrazioni documentali, che arrivano a maggio; a giugno arriva una seconda diffida, a luglio la Regione chiede una dilazione; poco dopo la società ottiene dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo; a ottobre Sardegna Promozione contesta presunte illegittimità nella concessione del contributo, a novembre annulla in autotutela il finanziamento e si oppone al decreto ingiuntivo; a gennaio il suo ricorso viene respinto (pende l’appello). Sul fronte amministrativo invece prima il Tar (2015) e poi il Consiglio di Stato (2019) bocciano la decisione di annullare il finanziamento in assenza dell’indennizzo «obbligatorio».

Il pronunciamento

Partendo da quest’ultimo presupposto, viale Trento nel 2020 decide «correttamente», spiegano i giudici, di «ricorrere al potere di autotutela davanti a un provvedimento ritenuto illegittimo» (il finanziamento era stato concesso senza bando), però sbaglia i tempi. «Il Legislatore ha previsto un termine», 18 mesi, «entro il quale la pubblica amministrazione può ritirare e annullare i benefici economici». Il conto alla rovescia comincia l’11 novembre 2015 con la «sentenza di primo grado»: è «esecutiva» e «la sua efficacia non è stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato» che, arrivato il ricorso, si pronuncia «nel febbraio 2016». La Regione però non si muove «in attesa dell’Appello che sperava favorevole», ma le cose vanno diversamente e l’ente perde anche «il potere di agire in autotutela». Dunque «la decisione di auto-annullamento emanata il 20 agosto 2020» non è valida. Showlab deve avere l’intera cifra.

