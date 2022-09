Svuota il conto del prete, condannata  

Non badava a spese. In un mese era arrivata a spendere oltre 9mila euro: una perpetua dalla carta di credito facile peccato che, secondo i giudici, quel denaro non fosse il suo ma del sacerdote che accudiva. Ieri Tiziana Ballocco, sessantenne originaria di Narbolia ma residente a Oristano, è stata condannata a 8 mesi e 240 euro di multa per utilizzo indebito di carta di credito.

La storia

La vicenda risale al 2019. La donna prestava servizio a casa dell’anziano sacerdote, 83enne che negli ultimi tempi aveva avuto grossi problemi di salute. A luglio di tre anni fa il prete venne ricoverato in ospedale e, secondo quanto emerso durante le indagini, proprio durante questo periodo la perpetua avrebbe iniziato a spendere in maniera piuttosto disinvolta. Approfittando dell’assenza del sacerdote, si sarebbe appropriata della sua carta di credito e l’avrebbe utilizzata per sé e i suoi scopi personali. Nel frattempo le condizioni di salute dell’anziano sacerdote erano peggiorate, due mesi dopo morì.

La denuncia

A quel punto i nipoti si accorsero dell’ammanco nel conto dello zio e il pensiero andò subito alla perpetua, l'unica che avrebbe potuto accedere alle risorse senza problemi. Le chiesero chiarimenti, la donna avrebbe sempre respinto le accuse ma i nipoti decisero di vederci chiaro e presentarono la denuncia. Dopo i vari accertamenti, la vicenda è approdata davanti al giudice e la perpetua è stata mandata a processo per utilizzo indebito di carta di credito e sottrazione di denaro.