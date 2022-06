Svolta idrogeno per il turismo 

È la prima non solo in Sardegna, ma in tutto il mondo: l’Isola dei Cavoli, nel comune di Villasimius, sarà totalmente “green”. L’elemento principale è l’idrogeno che permetterà di alimentare l’isola a pochi metri da Capo Carbonara con il 100% di energia rinnovabile e solo con tecnologie a emissioni zero. Il sistema chiamato Hybox garantirà il funzionamento di tutti i servizi dell’Isola in modo autonomo sia durante il giorno che la notte per 365 giorni all’anno.

Pubblico e privato

Un progetto da oltre 250mila euro, che oltre ai fondi regionali gode anche di finanziamenti privati e che prenderà il via a settembre.«Dobbiamo cercare di invertire il trend di disastri ecologici che abbiamo realizzato fino a ora», afferma Carlo Manconi, responsabile della startup sarda H2D Energy, che guiderà il progetto. «Quello dell’Isola dei Cavoli è il primo sito al mondo: l’idrogeno consente di accumulare le energie rinnovabili e di avere il sole anche di notte».

L’obiettivo è dunque un’isola “verde” che guarda a un mondo total zero . «L’area marina protetta grazie alla convezione cinquantennale con l’agenzia del demanio gestisce l’Isola ed è pioniera di questa nuova attività», evidenzia Fabrizio Atzori, direttore area marina protetta Capo Carbonara. «L’obiettivo è quello di posizionarci su un mercato innovativo per garantire un turismo legato alla sostenibilità ambientale. Isole verdi chiamate Green Island a emissioni zero non ne esistono e questo ci permette di avere un target di persone realmente legate alla tutela dell’ambiente».

Viabilità