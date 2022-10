Svelò segreti d’ufficio: condannata 

Chiusa l’indagine, il magistrato aveva contestato l’abuso d’ufficio a tre agenti scelti della Polizia penitenziaria: Antonello Boi, 37 anni, di Macomer, Michele Porcu, 33, nato a Busto Arsizio, e Giacomo Carta, 26, di Oristano. In base alla ricostruzione investigativa sarebbero quattro i detenuti picchiati e ai pestaggi in alcuni casi avrebbero partecipato contemporaneamente due indagati. Boi secondo le accuse avrebbe colpito con pugni, calci e schiaffi quattro carcerati stranieri tra il novembre 2019 e il novembre 2020; Porcu avrebbe picchiato una delle vittime di Boi nel dicembre 2020 per poi portargli via il cavo dell’antenna tv dalla camera e in seguito, istigato da Carta, avrebbe dato alcuni schiaffi al volto di un detenuto sardo nell’ottobre 2020, nella cui cella i due agenti avrebbero anche disattivato l’energia elettrica.

La giovane agente era finita nell’inchiesta del pubblico ministero Alessandro Pili su presunte condotte illecite di alcuni poliziotti, accusati di abuso d’ufficio: in qualche caso avrebbero picchiato qualche detenuto, in altri casi avrebbero tolto la corrente, in altri ancora punito arbitrariamente alcuni reclusi del carcere di Uta asportando loro il cavo della tv. Il tutto tra il 2019 e il 2020.

Era finita nei guai al termine di un’inchiesta del sostituto procuratore Alessandro Pili su presunti pestaggi all’interno del carcere di Uta da parte di alcuni colleghi agenti di custodia. Ieri mattina, al termine del processo con rito abbreviato, la bresciana Elena Torri, 21 anni, è stata condannata a 4 mesi di reclusione (con pena sospesa) per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe svelato alla titolare di un bar l’esistenza di intercettazioni nei confronti di un collega che frequentava quel locale.

L’inchiesta

Le rivelazioni

La 21enne Elana Torri, in servizio presso in Nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria, è stata invece accusata di rivelazioni di segreti d’ufficio. In particolare avrebbe svelato a Maria Antonietta Farigu, titolare di un bar di Capoterra, notizie che sarebbero dovute restare segrete. In particolare – secondo l’imputazione – avrebbe detto alla donna che il suo bar era gestito da persone nei cui confronti si stavano effettuando indagini anche tramite intercettazioni telefoniche. La giovane agente, è stata difesa dall’avvocato Gianfranco Trullu, mentre gli altri sono comparsi davanti alla giudice per le udienze preliminari assistiti dai legali Bachisio Mele e Marcello Medici. Per i tre accusati di abuso d’ufficio è arrivato lo stralcio e l’udienza è stata rinviata.

Elena Torri (che ha sempre rigettato ogni addebito) ha scelto l’abbreviato e, nonostante la richiesta di assoluzione dello stesso pm Alessandro Pili, è stata condannata a 4 mesi con pena sospesa. Scontato il ricorso in appello.

