«Sveliamo ai bimbi nati coi telefonini la magia dei libri» 

Diffondere il piacere della lettura dall’infanzia per essere adulti curiosi e creativi: è lo scopo di “Minuscola”, associazione culturale monserratina con sede in via San Lorenzo. Due sono i punti cardine delle attività portate avanti: « Librarsi tra le storie» e « A leggere si comincia da minuscoli». L’associazione, nata nel 2014, si rivolge ai bimbi tra 0 e 10 anni - che ormai con tablet e smartphone non sanno più cos’è un libro – ma si rivolge anche agli adulti che ruotano attorno a loro: dai genitori, che troppo spesso usano i dispositivi digitali come baby sitter, agli educatori, passando per gli insegnanti, gli operatori sanitari e culturali.

Il progetto

Un progetto ambizioso, nato dalle ceneri di una precedente esperienza affine grazie a cui sondare il terreno e prepararsi per nuove sfide all’insegna dei libri. « Dal 2012 al 2014 abbiamo lavorato in una libreria a Quartu, fondata da noi chiamata proprio Minuscola», racconta la presidente Daniela Melis, « in cui eravamo a stretto contatto con i bambini coinvolgendoli in attività culturali che potessero stimolare in loro voglia di conoscere e spirito critico». Uno dei punti chiave della associazione è lo sviluppo della lettura ad alta voce. « Fondamentale quando si è piccoli ma anche una volta cresciuti», sottolinea Emanuela Di Stefano, una delle fondatrici, « perché aiuta ad aprirsi. La lettura ad alta voce è comunicazione ma al contempo relazione. Ognuno trasmette a chi ascolta il proprio modo di intendere ciò che ha letto».

Le strategie

Tante sono state le iniziative a cui l’associazione ha preso parte: “Il maggio dei libri” e “Libriamoci a scuola”, organizzate dal Centro per il libro e la lettura, senza dimenticare il “Festival tutte storie” e il “Festivalbab”. Tra le iniziative ideate da Daniela ed Emanuela spiccano “Leggere Minuscolo”, un progetto dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni. « Abbiamo collaborato con il consultorio di Cagliari, Quartu e Monserrato, oltre che con asili nido e scuole dell’infanzia come l’Istituto Comprensivo Devinu di Is Mirrionis, l’Istituto Comprensivo Ermanno Cortis di Quartucciu. Con le ostetriche dei consultori abbiamo organizzato incontri pre e post nascita utilizzando libri di autori molto preparati come Beatrice Alemagna, Eva Rasano, Donaldson e Scheffler, Dr Seuss e libri in lingua Piripù».

Libri magici

Non solo lettura ma spazio anche alla manualità con le “Olimpiadi Minuscole”, in cui sono stati riproposti gli antichi giochi di strada, “Manine in pasta” in cui bambini e genitori si sono messi alla prova in cucina e, durante il lockdown, “Letture con le ali”, progetto online per bambini con disabilità. Lettura come occasione di dialogo tra generazioni diverse. « Il nostro scopo», concludono, « è fare capire agli adulti che i libri sono come creature magiche che suscitano nei più piccoli molteplici riflessioni, anche piuttosto profonde. Leggere un racconto al proprio figlio è un atto d’amore che apre le porte verso mondi misteriosi, un momento intimo dove si mettono le basi per ciò si farà una volta diventati grandi».

