Svaligia una casa e sviene sul terrazzo 

Potrebbe avere le ore contate il giovane algerino ricercato dalla Polizia e responsabile di due furti aggravati in appartamento e poi in ospedale. Proprio dal Brotzu, dov’era stato ricoverato in gravi condizioni per aver abusato di farmaci e stupefacenti, è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce. Ventuno anni, di nazionalità algerina, era stato trovato svenuto nel loro terrazzo da due coniugi. Al loro risveglio e nel sollevare le tapparelle della loro abitazione in via Castelfidardo, avevano trovato il ragazzo privo di sensi riverso sul balcone. Immediata la chiamata al 113.

Le condizioni

Quando gli agenti delle Volanti, al comando del dirigente Massimo Imbimbo, sono arrivati, il giovane era ancora privo di conoscenza. Sono stati i paramedici del 118 ad accertare che il suo stato di incoscienza era dovuto ad un abuso di farmaci e stupefacenti. Così è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Brotzu. Le sorprese non erano finite. I poliziotti hanno avviato una serie di controlli nel cortile condominiale e pochi attimi dopo, nascosti sotto un cespuglio, hanno trovato un pc notebook, un binocolo dentro la custodia, un caricabatteria, una torcia e delle mascherine chirurgiche. Il materiale era stato portato via dall’appartamento dei coniugi. L’algerino non era però soddisfatto del furto e – così ipotizzano in Questura – stava facendo un secondo viaggio , arrampicandosi sul tubo dell’acqua collegato alla grondaia, per raggiungere ancora una volta l’appartamento. È stato colto da malore ed è caduto di sotto finendo disteso sul balcone. Gli agenti, insieme ai colleghi della Scientifica, dopo aver raccolto la denuncia della coppia sono andati in ospedale per verificare lo stato di salute del ragazzo e per procedere alla sua identificazione. In un momento di lucidità, ha dichiarato di essere di origine algerina e di avere 21anni.

In corsia

In serata gli agenti delle Volanti sono intervenuti altre due volte al Brotzu. Dopo essersi svegliato il 21enne ha reagito in modo violento scagliandosi contro i medici. Poi, all’arrivo dei poliziotti, si è allontanato dal reparto entrando spogliatoio delle donne e facendo incetta di denaro. L’inseguimento sembrava finito nei parcheggi esterni dell’ospedale. Macché. Quando si è accorto degli agenti è fuggito facendo perdere le sue tracce, abbandonando una borsa contenente denaro, oggetti preziosi, orologi. Questa refurtiva è stata sequestrata e restituita ai legittimi proprietari. È ricercato ed è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione.

