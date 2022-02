Svaligia le Poste: mille euro 

Il bandito solitario ha atteso che l’ufficio postale si svuotasse prima di entrare in azione. Pistola in pugno, alle 11.30 di ieri un uomo col volto coperto si è infilato nella filiale di Lotzorai intimando l’unico impiegato in servizio a consegnargli i soldi. Ha messo in tasca 1.000 euro e, forse con l’aiuto di un complice, si è allontanato in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce. Sulla rapina indagano i carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese, intervenuti pochi istanti dopo l’assalto alla filiale al civico 104 di via Roma.

Il fatto

Il bandito doveva essere ben informato. Sapeva che quella di ieri era giornata di pagamento anticipato delle pensioni per i titolari del Bancoposta. Ha scelto di mettere in pratica il suo piano in tarda mattinata, quando immaginava che l’afflusso della clientela sarebbe stato inferiore rispetto alle consuetudini del primo mattino. Ha percorso pochi metri sfilando sul marciapiede della centralissima via Roma e poi ha varcato l’ingresso quando l’ufficio era deserto. Ha puntato la pistola addosso all’impiegato, voleva i soldi: ha ricevuto un migliaio di euro. Compiuta l’operazione si è lasciato alle spalle lo sportello ed è fuggito a piedi. Di lui nessuna traccia. Con la richiesta d’intervento al 112 è scattato il piano antirapina con posti di blocco e controlli sul territorio.

Le indagini

I carabinieri di Santa Maria Navarrese e i colleghi del nucleo operativo dànno la caccia al bandito. Fondamentali nell’attività di indagine potrebbero essere le immagini registrate dal circuito interno di videosorveglianza e quelle di eventuali telecamere esterne. Possibile che gli inquirenti concentrino le investigazioni su vecchie conoscenze degli assalti agli istituti di credito. Intanto oggi l’ufficio di via Roma resterà chiuso. La riapertura è prevista per domani.