Suv contro auto: ferite due donne 

All’arrivo dei soccorritori la situazione era sembrata molto grave. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. L’utilitaria si è ribaltata fuori dalla carreggiata e le due donne, ferite, sono state estratte dall’abitacolo e affidate al personale del 118 che le ha stabilizzate e poi trasportate in ospedale. Hanno subito parlato con i vigili e non risultano in pericolo di vita. Il conducente del Suv invece è rimasto illeso. Le squadre dei vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della strada.

È successo al Poetto nel primo pomeriggio di ieri. Lo schianto all’altezza del chiosco Bikini. Il conducente del suv Bmw, per cause ancora da accertare, ha tamponato la Matiz. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e che adesso, anche con l’ausilio dei testimoni, dovranno ricostruire l’esatta dinamica e definire le responsabilità. L’unica cosa certa è che è stato il Suv ad andare addosso all’utilitaria, da capire sono i motivi dell’urto.

Stavano procedendo tranquillamente nella strada del lungomare Poetto, quando all’improvviso un botto, fortissimo. Quasi non hanno avuto il tempo di accorgersene un’anziana donna e la sua badante: un suv è piombato sulla loro utilitaria, una Matiz nera, travolgendola. L’urto ha spinto l’auto, che si è capovolta, nel canale. Le due donne sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale con il codice rosso. Non sembrerebbero comunque in pericolo di vita.

La dinamica

I soccorsi

Traffico in tilt

Inevitabili i rallentamenti alla circolazione. Le operazioni di recupero dell’auto e i rilievi della polizia locale hanno costretto alla chiusura di parte della carreggiata e inevitabilmente si sono formate lunghe code sin da Margine Rosso. Non sono mancati poi i soliti curiosi che si sono fermati addirittura per scattare foto e fare filmati dell’incidente.

Il precedente

E ancora una volta il lungomare Poetto è teatro dell’ennesimo scontro. Questa volta per fortuna non ci sono stati morti, ma ogni anno si fa la conta dei feriti. Il più grave è il mortale dello scorso dicembre: la vittima era don Alberto Pistolesi, parroco di Sinnai, la sua auto era finita contro un palo.

Proprio per cercare di rendere più sicura la strada e di prevenire gli incidenti, nel lungomare dal mese scorso ha rifatto la sua comparsa anche il telelaser. Soltanto nel primo giorno era stata ritirata una patente e emesse otto multe. Perché nonostante i pericoli, sono ancora tanti troppi, a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore, superando anche di molto i limiti consentiti. E l’allarme resta alto anche in vista della bella stagione quando migliaia di persone si riverseranno al Poetto e a rischio saranno soprattutto i pedoni. Per aumentare la sicurezza qualche tempo fa era stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato all’altezza del ristorante Mc Donald’s ma i frequentatori della spiaggia da tempo ne chiedono altri anche all’altezza della Bussola e anche più avanti dalla parte verso Cagliari.

