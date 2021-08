Sussidi, mille revoche nell’Isola  

Sono 48.199 le famiglie sarde che nel mese di luglio hanno potuto fare affidamento sull’assegno del reddito di cittadinanza erogato dall’Inps. L’ente di previdenza ha diffuso un report in cui vengono elencati tutti i dati connessi alla misura riconosciuta alle persone e alle famiglie che non possono contare su altre prestazioni sociali connesse allo stato di disoccupazione o inoccupazione. La somma viene liquidata solo se si rispettano alcuni parametri reddituali e si è disposti ad accettare un impiego eventualmente proposto dalle sedi territoriali dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

I dati

L'importo medio mensile registrato nelle varie province sarde è stato pari a 517 euro. Dato leggermente inferiore alla media nazionale pari a 548 euro: numero ottenuto includendo anche i 620 euro medi della Campania e i 375 di Trento. Al reddito di cittadinanza – erogato a chi ha un’età compatibile con lo svolgimento di un impiego – si affianca la cosiddetta “pensione di cittadinanza”, assegno che nel mese di luglio è stato riconosciuto a 4.979 nuclei familiari residenti sull’Isola. Tra gennaio e luglio 2021, gli uffici Inps attivi in Sardegna hanno provveduto a revocare il beneficio a 984 nuclei, con conseguente sospensione e avvio dell’azione di recupero del pregresso già liquidato. Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza, i nuclei sardi che hanno ricevuto almeno un pagamento per la misura prevista dal decreto Sostegni sono stati 14.720, con 30.743 persone coinvolte.

La fotografia scattata dall’Inps mostra numeri in crescita costante e direttamente collegati alla situazione macroeconomica delle varie aree del Paese. Su tutto il territorio nazionale sono 1.242.933 i nuclei famigliari che puntano sul reddito di cittadinanza per garantirsi un sostentamento. Oltre la metà dei bonifici – circa il 54% - è destinata a persone residenti nel Mezzogiorno e nelle Isole. Indicativo il saldo di Napoli e provincia, area che da sola è in grado di superare l'intera Lombardia. Al nord la percentuale sul totale si ferma al 28%. Numero che non deve trarre in inganno: l’andamento in aumento relativo all'Emilia-Romagna e al Veneto evidenzia l’importanza della misura anche per i territori dove la solidità del tessuto economico ha consentito di limitare l'impatto della crisi.

La tendenza

I numeri sardi mostrano un trend in leggero calo: l'Isola nel 2020 raccoglieva il 3,7% dei percettori. Percentuale che nei primi sette mesi del 2021 è scesa al 3,3%. A livello provinciale il miglioramento si riscontra anche a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. La percentuale resta invece stabile nelle province di Olbia-Tempio e nel Medio Campidano. Scenario radicalmente diverso se si analizza l’importo medio dell’assegno. A guidare la classifica c'è Sassari con 532 euro di media mensile, un euro in più delle prestazioni riconosciute ai residenti a Cagliari. Chiude la classifica l'Ogliastra con una media di 480 euro.

Indicativi i numeri dei nuclei percettori del reddito in cui è presente almeno un minore: saldo che a luglio è arrivato a toccare le 449.028 unità. Sono invece 232.303 le famiglie italiane in cui è presente almeno un disabile a beneficiare dell'assegno Inps.

