Sussidi e aiuti, è allarme crisi 

Si potrà dire tutto e il contrario di tutto ma per Oristano il Reddito di cittadinanza vale quanto un’industria di portata media, il che per un territorio piuttosto carente non è di poco conto.

I dati

A beneficiarne nel mese di ottobre sono state quattromila e 282 famiglie, per più di ottomila persone interessate e con una spesa per l’Inps, e un incasso per quelle famiglie, di 2,125 milioni di euro. Questi i dati del mese scorso comunicati dall’Istituto di previdenza e riferiti al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza in provincia, i sussidi bandiera tanto criticati per una serie di motivi, tanto da essere oggetto di modifiche importanti, ma da tutti ritenute paracadute sociale indispensabile per le fasce più deboli della società seppure da articolare con sistemi e contenuti diversi. Ritornando ai dati in un anno attraverso il reddito e la pensione di cittadinanza l’Inps distribuirà negli 87 paesi della provincia non meno di 22 milioni di euro, quasi due punti di Pil.

I comuni

La fetta più grossa andrà, come normale che sia, a Oristano città che conta quasi mille richiedenti sui quattromila e passa dell’intera provincia, uno su quattro più o meno, per un incasso sui 500 mila euro. A seguire nell’ordine con più di 100 richieste Terralba, Cabras, Bosa, Marrubiu e Santa Giusta. In coda i piccoli centri della Marmilla, del Guilcier e del Barigadu. Il sussidio in quattro casi su dieci viene erogato a famiglie composte da una sola persona per un importo medio di 498,22 euro con una differenza in negativo rispetto alla media regionale di 14,89 euro e nazionale di 46,35 euro. Si tratta perlopiù di persone di una certa età che vivono da sole, vero com’è che Oristano e la provincia hanno un indice di vecchiaia tra i più alti d’Italia e che l’età media ormai si avvia a superare i 50 anni. Il numero delle richieste del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza è in calo: 6.191 nel 2019 e 4.619 nel 2020. Tirando le somme due domande su dieci sono state bocciate per mancanza dei requisiti (limite di reddito avvalorato dall’Isee, soprattutto). «Il rapporto è corretto, la differenza sta invece negli importi medi al disotto delle aspettative», dicono in Cgil.