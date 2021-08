Supermarket nel mirino del ladro seriale 

Una decina di denunce per furto arrivate ai carabinieri nel giro di poche settimane, tutte provenienti dai responsabili di vari supermercati che si trovano a Sestu e lungo la ex Carlo Felice. Poi, nelle ultime ore, anche alcune segnalazioni arrivate da Quartucciu e Selargius su cui stanno lavorando gli agenti della polizia. In tutti questi casi, il ladro seriale – immortalato dalle telecamere – sarebbe sempre lo stesso che gli investigatori avrebbero già identificato, ma che sino ad ora non sarebbe mai stato colto in flagranza e arrestato.

I colpi

Ha certamente un volto e, con ogni probabilità, ora anche un’identità l’uomo che, da qualche tempo, avrebbe messo a segno una serie di furti tra gli scaffali di alcuni dei più grandi supermercati di Sestu. Il suo viso circola da chat in chat, su whatsapp, tra gli addetti alla sicurezza delle principali rivendite, così che possa essere subito notato all’ingresso dal personale addetto. Questo perché, da qualche settimana, i carabinieri (e ora anche la polizia) stanno ricevendo le denunce di furti che si ripetono in serie. Non dunque semplici segnalazioni, ma vere e proprie querele contro ignoti ma con tanto di filmati annessi che, grazie al lavoro degli investigatori, hanno portato così all’identificazione di un 49enne di San Sperate, al momento denunciato a piede libero per una sfilza di furtarelli.

I bersagli

Per il momento dalla stazione dei carabinieri di Via Di Vittorio non filtrano indiscrezioni. Ma sta di fatto che nel giro di poche settimane i militari di Sestu avrebbero ricevuto due denunce dai responsabili della rivendita Lidl, tre dai due ipermercati che lavorano sotto l’insegna di Eurospin, altre due da quelli dell’MD Discount e altre due dalle rivendite del circuito IperPan. Completate le indagini su ciascuno dei furti, alla fine gira e rigira il presunto ladro pare fosse sempre lo stesso: il 49enne di San Sperate che ormai è diventato un vero e proprio “sorvegliato speciale” per gli uomini della vigilanza interna dei vari ipermercati. Nei giorni scorsi, inoltre, analoghe segnalazioni di sparizione di merce dagli scaffali sarebbero state denunciate in Questura a Cagliari anche da alcuni supermercati di Quartucciu e Selargius. Anche in questi casi i sospetti sarebbero ricaduti sulla stessa persona, vista aggirarsi nei corridoi delle rivendite, ma su quelle indagini starebbe lavorando la Polizia.

L’arresto in flagranza

Ormai da tempo la Suprema corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile arrestare per furto in assenza di flagranza. In altre parole, o il ladro lo si ferma durante il furto, oppure lo si può solo denunciare a piede libero. Se dunque intercorre un certo lasso di tempo, anche se breve, tra il furto e l’identificazione con la successiva cattura del sospettato, le forze di polizia possono solo denunciarlo ma non possono scattare le manette. In molti casi, infatti, quando i pubblici ministeri avevano ordinato l’arresto eccependo la “quasi-flagranza” (ovvero conteggiando anche il tempo impegnato dalla polizia giudiziaria nelle ricerche), i giudici avevano poi spesso non convalidato il provvedimento, visto che le Sezioni Unite nel 2016 si sono orientate nella non sussistenza della quasi-flagranza, a meno che le forze dell’ordine non intervengano nell’immediatezza del reato. Nel caso del “ladro seriale” che sta prendendo di mira i market di Sestu non si sarebbe mai verificata la flagranza, ma ora che avrebbe un volto e un nome, i carabinieri e gli agenti della polizia non disperano che possa essere colto sul fatto.

