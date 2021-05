Superbonus, dodici pratiche al giorno 

In Comune ne arrivano in media una dozzina al giorno, costringendo il personale dell’Ufficio edilizia privata a fare i salti mortali. Cresce di giorno in giorno il numero delle pratiche presentate dai cittadini per ottenere il bonus del 110% sulle ristrutturazioni edilizie. Pratiche che, inevitabilmente, hanno fatto impennare anche il numero delle richieste di accesso gli atti, necessarie per valutare la situazione di ogni edificio per il quale viene richiesto il contributo dello Stato.

Superlavoro

«Per capire la mole di pratiche che ogni giorno si accatasta sulle nostre scrivanie basta pensare che le richieste di accesso agli atti sono aumentate del 300 per cento rispetto alle 439 dello stesso periodo di un anno fa – racconta Fabrizio Porcedda, responsabile dell’Ufficio urbanistica, edilizia privata e Suape - , la maggior parte vengono presentate per ottenere il superbonus. Un carico di lavoro immenso se si considera che rispondiamo entro un mese: il nostro, nonostante in organico ci siano solo tre dipendenti, è uno dei Comuni più veloci dell’Isola a occuparsi di ogni singola pratica».

Il boom del 110% segue di pari passo la ripresa dell’edilizia, cominciato lo scorso anno. «Oltre ai lavori nelle singole abitazioni, sono ripartiti anche quelli per la realizzazione di nuove lottizzazioni – racconta il sindaco, Francesco Dessì - , alla riapertura dei cantieri ha contribuito senza dubbio l’adozione del Piano urbanistico comunale che ha stabilito regole certe ed ha attirato nuovi investimenti».

Le imprese

Dopo le difficoltà degli anni precedenti, le imprese edili di Capoterra, come racconta l’imprenditore Pino Porcu, hanno ripreso a lavorare con continuità: «Il lavoro non mi manca, però personalmente non ho avuto particolari benefici dal superbonus per le ristrutturazioni, che appare ancora troppo macchinoso: i primi segnali di ripresa si sono registrati lo scorso anno, alla fine del lockdown. La maggior parte dei miei clienti sono privati che hanno deciso di ampliare o ristrutturare la propria abitazione: l’unico problema è legato alla difficoltà di trovare personale qualificato, purtroppo sempre meno persone vogliono fare questo lavoro».

Il commercio

La ripresa dell’edilizia ha trascinato anche le attività commerciali del settore, che dopo le difficoltà degli ultimi dieci anni – in tanti hanno chiu so – hanno ripreso a guardare con fiducia al futuro. Pino Baire, storico rivenditore di materiale edile, è soddisfatto: «Non ci possiamo lamentare: da un anno a questa parte i clienti, soprattutto privati, non mancano: la maggiore permanenza in casa delle persone rispetto agli anni precedenti ha invogliato a rimettere a nuovo gli spazi abitativi».

