Superbonus, c’è un anno in più 

Il superbonus 110% per l'efficientamento energetico degli edifici sarà esteso al 2023. I tecnici del ministero dell’Economia guidato da Daniele Franco hanno annunciato la proroga nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Atto che delinea la cornice entro la quale costruire la manovra di bilancio che le Camere dovranno approvare entro dicembre. Persone fisiche, condomìni, aziende e pubbliche amministrazioni avranno quindi più tempo per progettare gli interventi e concludere i lavori.

Interventi per 7 miliardi

La revisione dei termini è stata quasi una scelta obbligata: l’impennata della domanda, le lungaggini negli uffici tecnici comunali, la crisi globale delle materie prime e le difficoltà delle imprese del comparto hanno convinto il dicastero di via XX Settembre ad allargare le maglie di una politica utilissima per favorire la ripresa economica. Sono infatti stati autorizzati interventi per oltre sette miliardi di euro: commesse strategiche per l’ammodernamento del patrimonio edilizio.

La certezza sugli incentivi per la realizzazione del cappotto termico nei condomìni è circondata dalle incognite sugli altri interventi edilizi in grado di attivare detrazioni d’imposta. Il bonus facciate al 90% è in scadenza e la sua proroga passerà dallo stanziamento di ulteriori risorse. Punti interrogativi anche per il nuovo bonus idrico operativo da pochi giorni e per il bonus verde al 36% sulle spese sostenute per la manutenzione dei giardini.

Incertezze anche per gli incentivi riconosciuti a chi installa zanzariere schermate e per le detrazioni legate all’acquisto di mobili ed elettrodomestici dopo la ristrutturazione di un appartamento per un massimo di 16.000 euro. È attesa inoltre la proroga del bonus sulle ristrutturazioni: 50% di detrazione su un limite di 96.000 euro per ogni unità abitativa. Un istituto che ha rappresentato un’ancora di salvezza per il comparto delle costruzioni. Specie dopo l’introduzione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti. In assenza di correttivi, la misura rischia di tornare al 36% con un tetto di spesa a 48.000 euro.