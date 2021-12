Super lavoro e ansia, medici in fuga dai pronto soccorso 

Va così a Cagliari, dove la chiusura per lavori del pronto soccorso del Santissima Trinità ha dirottato al Policlinico e al Brotzu le ambulanze in arrivo dall’area più popolosa della Sardegna. Va peggio a Oristano e a Nuoro dove sette medici, sfiancati dalla fatica, hanno presentato le dimissioni.

Servizi con organici all’osso, praticamente la metà (calcola sempre Simeu) del personale medico necessario in un momento in cui, anche se non certo coi numeri dell’anno scorso, ricominciano ad aumentare i pazienti Covid che necessitano di cure in ospedale, e nel contempo arrivano tutti gli altri, dai cardiopatici in codice rosso all’esercito di codici bianchi che hanno bisogno di parlare con un dottore perché in paese non hanno neanche più il medico di famiglia o il pediatra. Così, il lavoro delle sparute squadre dei medici dei pronto soccorso dell’Isola si traduce in turni massacranti, riposi saltati, ferie sospese, notturni moltiplicati. Un girone infernale contornato dalle ambulanze che stanno per ore in fila indiana e tempi d’attesa per visite e ricoveri (c’è pure la trafila del tampone) sempre più dilatati.

La zona bianca sarà pure salva, ma se è vero che in Sardegna l’occupazione dei posti letto Covid è sotto la soglia d’allarme, il problema è che si sta rischiando il tracollo alla porta d’ingresso degli ospedali, diventata ormai, per ragioni vecchie e nuove, un collo di bottiglia troppo stretto e intasato. Succede in tutta l’Isola, con situazioni particolarmente pesanti a Cagliari, a Nuoro e a Oristano: i pronto soccorso stanno annaspando, e tra le tante regioni in affanno, segnala Simeu (la Società italiana della medicina di emergenza urgenza), «la situazione più critica è in Sardegna, dove il servizio è vicino al collasso».

Squadre dimezzate

Bandiera bianca

Emergenza burnout

Stress da superlavoro, ansia, depressione. Quasi due anni di pandemia, e l’incancrenirsi di problemi vecchi legati alla carenza di personale nella sanità, hanno portato all’esaurimento cronico i medici (ma anche infermieri e tecnici) dei pronto soccorso e del 118. Una sindrome da burnout che sta piegando tre dottori su dieci. «Sono i dati emersi da una nostra indagine», dice Salvatore Manca, presidente nazionale Simeu. «Il 30% dei medici che lavorano nei servizi di emergenza stanno accusando stress post Covid, per turni pesanti, per mancanza di relazioni sociali».

I premi non bastano

Ora, ha davvero senso contare i pazienti Covid ricoverati e tirare un sospiro di sollievo perché la Sardegna resta in zona bianca? «Zona bianca? Siamo in zona rossa: i medici non ce la fanno più». Una condizione che non può certo essere superata dal provvedimento-tampone della Regione che ha disposto incentivi e premi per chi è disposto a lavorare negli ospedali più in difficoltà. «Sicuramente è un primo passo, però insufficiente: bisognerebbe adeguare il salario alla media europea, se si vuole che i nostri specialisti non emigrino. Ma ciò che noi chiediamo sono migliori condizioni di lavoro e strutture adeguate».

I cronici e i codici bianchi

Ai pronto soccorso sta arrivando l’onda lunga dei pazienti cronici (come i cardiopatici e i diabetici) che durante questa pandemia hanno subito cancellazioni o ritardi di visite specialistiche e diagnostiche. E i codici bianchi, un esercito di persone con problemi che potrebbero essere risolti dal medico di base. «Il problema è che in tanti paesi il medico di base non c’è. Senza un punto di riferimento vicino, la gente va dove sa che trova un medico a qualunque ora».

