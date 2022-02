Super Green pass, il caos è servito  Migliaia di sardi in attesa dopo la dose   

Una vicenda ingarbugliata che si trascina da giorni ma che da oggi diventa esplosiva visto che il Green pass servirà anche per andare a ritirare la pensione o per entrare in banca. In sostanza accade che chi nei giorni scorsi, in particolare dal 24 al 28 gennaio, si è presentato negli hub per sottoporsi alla vaccinazione, non ha ancora ricevuto il messaggio sul proprio cellulare con il quale si da l’ok per scaricare il Green pass. Messaggio che solitamente arriva nell’arco di 48 ore.

Cambiano le regole ed ecco che puntuali sorgono i problemi. Migliaia di sardi che nei giorni scorsi sono accorsi negli hub per iniziare il ciclo delle vaccinazioni o per fare il terzo richiamo non riescono a scaricare la certificazione verde. Una situazione che crea non pochi problemi a chi deve andare al lavoro o prendere un aereo ad esempio. Ma da oggi i “problemi” per chi deve avere il Green pass in tasca e invece non riesce ad ottenerlo aumentano, perché è obbligatorio anche per entrare in banca, negli uffici postali o dal tabaccaio. «Siamo a conoscenza del problema di livello regionale ed è stato segnalato», afferma Gabriele Mereu, responsabile dell'Area di epidemiologia e profilassi-vaccino profilassi dell'Assl di Cagliari. «La piattaforma nazionale è in tilt. Una situazione - sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu - che si è verificata anche per altre regioni».

Il pasticcio

«Certificazione verde Covid-19 disponibile. Usa Authcode e tessera sanitaria su www.dcg.gov.it o App Immuni o attendi notifica su App io». Il problema fondamentale è che non viene generato proprio quell’Authcode (una stringa di una decina di lettere) che permette poi di poter scaricare la certificazione verde.

«Non dipende da noi»

Situazione di cui la Regione è a conoscenza. «Ci siamo mossi fin da subito per trovare una soluzione. Da quanto emerso, alla base del mancato rilascio dei Green pass, che ha coinvolto anche altre regioni, risulta un problema tecnico sul sistema dell’Anagrafe nazionale vaccini del ministero della Salute. Da Roma è in corso un intervento straordinario per risolvere la criticità e i primi codici non ancora comunicati sono stati trasmessi già nella notte», ha sottolineato Nieddu.

Problema che non riguarda Poste italiane, «noi gestiamo solo la piattaforma collegata alle prenotazioni».

Disservizi per i guariti

Ma i problemi ci sono anche per chi è uscito dal Covid e ha difficoltà a farsi rilasciare i certificati di guarigione necessari all'emissione del Green pass. Lo denuncia Federlab, sigla che rappresenta molti laboratori di analisi accreditati con il sistema sanitario regionale. Per disposizione dell'assessorato, i laboratori inviano i dati relativi ai tamponi antigenici al Sistema tessera sanitaria, a quello integrato per il debito informativo e infine agli uffici di Igiene pubblica. «In questi giorni - segnala Fedrlab - sta emergendo che tali dati non vengono utilizzati né dagli uffici di Igiene pubblica né dai medici di medicina generale e pediatri a causa della non interoperabilità dei sistemi con la piattaforma MeDir (intranet regionale). Questo comporta importanti disservizi nell'emissione dei certificati verdi». Federlab si unisce così all'appello della Fimmg nel chiedere urgentemente alla Regione un rapido intervento per risolvere il problema.

L'accusa

«Fare una Riforma sanitaria in piena pandemia ha creato più danni che benefici. Le persone sono stanche di sentirsi abbandonate dalle istituzioni, perché anche quando seguono al dettaglio le regole risultano fuorilegge». Il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Michele Ciusa, denuncia i problemi dei guariti senza terza dose e con Green pass in scadenza.

«Sono tantissime ormai le persone che sono guarite dal Covid il mese scorso e che non dovendo più fare la terza dose - spiega Ciusa - non sanno come ottenere il rinnovo del Green Pass, dal momento che, pur essendo stati segnalati alla Asl dal medico di famiglia, non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del Ministero. Centinaia, ma forse anche migliaia di persone, sono sfuggite loro malgrado al tracciamento, ignorate da un sistema completamente in tilt».

«Se esiste un problema relativo alla carenza di personale addetto al caricamento dei dati, è necessario prevedere assunzioni urgenti», conclude Ciusa.

