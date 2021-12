Super Green pass, dubbi e timori 

Che cosa cambia, con il Green pass rafforzato (o Super, è la stessa cosa)? Prima di tutto la sua durata, ridotta da dodici a nove mesi dall’ultima dose di vaccino. Perché è ai vaccinati con almeno due dosi, o guariti da meno di sei mesi, che spetta. E per chi già aveva il pass precedente frutto di vaccinazione completa, non c’è problema: quello che ha, diventerà automaticamente “Super”. Con quello potenziato si potrà fare praticamente tutto, in zona bianca: consentito andare nei ristoranti al chiuso, in cinema, teatri e stadi, alle cerimonie pubbliche e in discoteca. Se si passa alla zona gialla o arancione, restano aperte tutte le attività che con quei colori in passato erano chiuse, ma potrà andarci solo chi ha il “rafforzato”, che peraltro potrà uscire dal proprio territorio comunale sempre, non solo per motivi di lavoro, necessità e urgenza. E in zona rossa? Si resta tutti a casa, anche chi ha il Super Green pass, perché ora il “rosso” è assegnato alle zone che hanno tantissimi contagi e la Sanità pubblica in condizioni di sofferenza a causa dei ricoveri per Covid-19. In fascia rossa, resteranno aperti solo i negozi che vengono generi di prima necessità.

E ora ci giochiamo tutto, dove per “tutto” s’intende la possibilità non richiudere il lucchetto all’intero Paese attraverso le zone colorate. Ha da passa ’ l’ondata di contagi anti Covid, dalla quale almeno finora ci siamo difesi grazie a un tasso di vaccinazioni che altrove ci invidiano. Non a caso in Germania Angela Merkel, nei suoi ultimi giorni in sella, ha detto: «Vorrei che noi fossimo come l’Italia» per poi ordinare il lockdown per i non vaccinati. Invece da noi, a partire da lunedì (6 dicembre) e fino almeno al 15 gennaio, ci si affida al Super Green pass tranne che per andare al lavoro (ma non in mensa) o sui mezzi pubblici e svolgere le poche altre attività per cui sarà richiesto solo quello “normale”: è frutto di tamponi antigenici eseguiti nelle ultime 48 ore o molecolari nelle ultime 72. Peraltro, ieri alla Conferenza delle Regioni è emerso un caso decisamente contraddittorio: gli studenti possono entrare a scuola senza pass, ma per raggiungerla con i mezzi pubblici devono averlo. Intanto, si avvicina sempre più la possibilità che i biglietti per bus, tram, metropolitane e treni contengano in forma elettronica il Green pass di chi utilizza il mezzo pubblico. I controlli da parte delle forze di polizia sono previsti alle fermate, in salita e in discesa dal mezzo pubblico, ma ieri si è deciso che la polizia locale salga anche a bordo per controllare i passeggeri. Sui mezzi pubblici soltanto chi ha meno di 12 non deve avere il pass obbligatorio. Il “base” è richiesto anche su treni a lunga percorrenza e aerei.

L’obbligo vaccinale

La norma che ha portato il “Super” ha anche ampliato le categorie di lavoratori che devono essere comunque vaccinati, pena la sospensione dal servizio. Dal 15 dicembre deve immunizzarsi il personale docente e amministrativo della scuola, oltre che quello delle forze di polizia, del soccorso pubblico e delle forze armate. Obbligo di terza dose per medici, infermieri, tecnici e amministrativi della Sanità e per il personale sanitario e lavoratori esterni nelle Residenze sanitarie assistite. Dal 16 dicembre sarà possibile vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni, con le stesse procedure di prenotazione usate dagli adulti: saranno aperte lunedì 13.

Il nuovo “passaporto”

Altri cambiamenti

Sempre da lunedì 6 cambiano le regole anti Covid anche in altri luoghi. Richiesto il pass - ma basterà quello base che si ottiene con i tamponi - per andare in albergo (finora non era così), negli spogliatoi delle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, oltre che - come detto - sui mezzi del trasporto pubblico locale. Se la zona è arancione, attività in piscine, palestre e circoli al chiuso solo per chi ha il “Super”.

Le r egole generali

Dunque, dal 6 dicembre, chi ha il Super Green pass può fare tutto. Non così per chi ha il pass base: accesso negato in ristoranti al chiuso, stadi, palasport, cinema, teatri, discoteche, feste e cerimonie pubbliche, già in zona bianca. Per tutti, obbligo di mascherina al chiuso in zona bianca, e dalla gialla in su anche all’aperto. Infine, il capitolo delle sanzioni: il lavoratore che entra in sede senza pass è sospeso senza stipendio e riceve una multa da 600 a 1.500 euro, chi non l’ha controllato una sanzione da 400 a mille euro.

Che il pass ce la mandi buona.

