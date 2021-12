Super Green pass al via, resta il nodo dei controlli 

Uno dei punti più critici riguardava i trasporti pubblici. Non ci sarà bisogno di alcun tipo di certificato, neanche in una eventuale zona arancione, per gli scuolabus dedicati al trasporto degli studenti fino a 12 anni, sui taxi e i minivan con conducente fino a 9 posti. Per tutti i mezzi di trasporto di linea, invece, servirà il pass “ordinario”, anche per gli studenti tra i 12 e i 18 anni nonostante il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga abbia chiesto una «parentesi per non escludere nessuno dalla possibilità di andare a scuola».

Super Green pass per prendere il caffè ai tavolini del bar – al chiuso – o cenare al ristorante. la stretta del Governo prende corpo con l’entrata in vigore del decreto: da oggi cambiano anche le regole per i trasporti pubblici e per tante altre attività. Per salire su autobus, corriere, aerei e traghetti – anche nei collegamenti con le isole minori – servirà almeno i certificato “base”, quello che si ottiene con il tampone. Non saranno obbligati ad avere il pass bambini e ragazzi fino a 12 anni.

Il documento

Ieri il Governo ha pubblicato una serie di chiarimenti per spiegare quali attività sono consentite senza pass e quali invece hanno bisogno dei certificati verdi fino al 15 gennaio: dagli spostamenti ai luoghi di lavoro, scuola e università, bar e ristoranti, appuntamenti culturali e manifestazioni sportive.

Uno dei punti più critici riguardava i trasporti pubblici. Non ci sarà bisogno di alcun tipo di certificato, neanche in una eventuale zona arancione, per gli scuolabus dedicati al trasporto degli studenti fino a 12 anni, sui taxi e i minivan con conducente fino a 9 posti. Per tutti i mezzi di trasporto di linea, invece, servirà il pass “ordinario”, anche per gli studenti tra i 12 e i 18 anni nonostante il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga abbia chiesto una «parentesi per non escludere nessuno dalla possibilità di andare a scuola».

Le trattative

Su questo punto, «il dialogo con le Regioni è aperto, valuteremo anche questa richiesta, ma è importante che siano sicuri anche i mezzi di trasporto» ha risposto il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Il Governo sta lavorando per trovare una soluzione e una delle ipotesi è quella di consentire a tutti i ragazzi tra 12 e 18 anni di ottenere il tampone gratis purché abbiano fatto la prima dose.

Resta il nodo dei controlli. Chi verificherà i pass sugli autobus? Il Ctm, l’azienda che gestisce i trasporti nell’area vasta di Cagliari, spiega che «potranno essere effettuati controlli a campione solo da parte delle forze dell’ordine».

In ufficio

Sul luogo di lavoro il certificato resta obbligatorio sia negli uffici pubblici che nelle aziende private, mense comprese. Basta il pass “base”, eccetto per tutti quei lavoratori pubblici per i quali è previsto l’obbligo vaccinale: personale sanitario e delle Rsa e, dal 15 dicembre, anche personale scolastico, forze di polizia, militari.

Nei negozi

Per entrare nei centri commerciali non servirà il Green pass, ma se la regione dovesse entrare in zona arancione, nei weekend e nei festivi si potrà fare shopping solo con il certificato rafforzato. Senza certificato, inoltre, si potrà andare dal parrucchiere, dall'estetista, in tutti gli altri negozi e negli uffici pubblici per usufruire dei servizi.

Il governo ha chiarito anche che senza il Super Green pass, in una eventuale zona arancione, non sarà possibile prendere il caffè al bancone del bar mentre la consumazione senza pass è consentita in zona bianca (come è classificata attualmente l’Isola) e gialla. I non vaccinati, inoltre, in arancione non potranno mangiare ai tavoli neanche all’aperto. Nei locali al chiuso, bar o ristoranti, ci si potrà sedere solo con il pass rafforzato, fin dalla zona bianca.

Alberghi

Tra le novità introdotte dal decreto c’è l’obbligo di Green pass base per prenotare una stanza d’albergo e per frequentare i ristoranti degli hotel, sia all’aperto che al chiuso. Chi non è cliente della struttura potrà sedersi all’aperto in zona bianca e gialla senza il pass, mentre al chiuso dovrà esibire quello rafforzato.

Lo sport

L'attività sportiva all’aperto, così come tutte le discipline di squadra e le attività nei centri sportivi (ad esempio di calcetto e tennis), è sempre consentita senza il pass. Servirà invece quello “base” per palestre e piscine al chiuso in zona bianca e gialla, e quello rafforzato in arancione. Stesso discorso per tutti gli altri impianti sportivi al chiuso. In musei, cinema, discoteche e stadi non si entrerà senza il pass. Ma con alcune differenze. Nei musei è sufficiente il “base” (in zona bianca e gialla), mentre per cinema, teatri, concerti, discoteche, stadi e palazzetti (con capienza al 75% all’aperto e al 60% al chiuso) serve invece quello rafforzato. Anche per feste e cerimonie c'è una distinzione: per partecipare agli incontri successivi a battesimi, comunioni e matrimoni in zona gialla si deve avere il Green pass ottenibile anche con il tampone. In zona arancione serve invece il Super pass.

