Super amministratore in fallo 

Anche per la Cassazione Antonio Lai, 72 anni, si è appropriato nel periodo che va dal 2001 al 2003 delle quote che i condomini del complesso Saia, il più grande della città con centinaia di appartamenti e diversi uffici in via Cagliari, gli avevano affidato quale amministratore per le spese di gestione: 309 mila euro. I giudici della massima Corte hanno respinto il ricorso giudicandolo “inammissibile” e cassato una dietro l’altra le motivazioni presentate dal difensore, avvalorando di contro le tesi accusatorie della Finanza e sigillando la sentenza di primo grado confermata in appello con la condanna a un anno e quattro mesi per appropriazione indebita.

Corpo A

Tutto nasce da un ricorso presentato dai condomini del corpo “A” del complesso. Le sentenze confermano che per due anni qualcosa non ha girato come legge comandava. Il presidente della Cassazione D’Agostini Messini e il relatore Coscione nella sentenza ripercorrono i passaggi della vicenda partendo da quanto riferito da alcuni condomini del corpo A sulla mancanza di indicazioni sulle entrate di cassa rendendo quindi impossibile la verifica dei debiti. A differenza di quanto riportato nei bilanci ma smentito dal nuovo amministrare del condominio Antonio Cossu. I giudici spiegano il marchingegno messo in atto dall’ex amministratore.

La sentenza

«Non veniva mai effettuato -scrivono i giudici nella sentenza- un trasferimento diretto di denaro dal fornitore/creditore. Le somme venivano prelevate mediante assegno ad Antonio Lai che veniva versato sul conto “Amministrazioni condominiali Lai” per essere poi prelevato contestualmente allo sportello, senza conoscere le destinazioni delle somme e senza riscontri documentali circa l’effettivo utilizzo». Insomma la confusione era tanta e i passaggi quantomeno discutibili. Ma essendo i corpi del complesso immobiliare diversi, le somme venivano destinate alla copertura delle spese di vari condomini a seconda delle necessità, è stata la difesa di Antonio Lai. La controtesi prima della Corte d’Appello e adesso dalla Cassazione è questa: Antonio Lai avrebbe dovuto comunque indicare nei rendiconti del corpo A (la parte del complesso immobiliare che ha interessato la Giustizia penale e quella civile ancora in corso per stabilire il, risarcimento monetario) le spese non pagate. «L’amministratore di più condomini – spiegano i giudici- che, senza autorizzazione faccia confluire i saldi dei conti attivi di singoli condomini su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell’amministratore o ad esigenze dei condomini amministrati».