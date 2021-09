Suoni, vino, dolci, salumi e formaggi  Tutti a Belvì per il picnic nel bosco 

Tra le foglie dei castagni scorrerà la musica, nei calici un buon vino doc Mandrolisai. Questa è l’atmosfera magica che si vuole mettere su a Belvì per un evento esclusivo che si terrà al parco comunale sabato 18 settembre alle 19.30. La dolcezza di un tramonto che saluta l’estate e il buon cibo saranno gli altri tratti caratteristici del “Picnic nel bosco”, organizzato da Affustigare Belvì, Sapori di Barbagia, Centro Commerciale Naturale Belvì, Gabriele Doppiu fotografo, in collaborazione con Presidio Turistico Galaveras Oliena e con il supporto di Comune di Belvì, Fondazione di Sardegna e Regione Sardegna.

In compagnia

Solo 130 posti a disposizione, apparecchiati su delle tovaglie a quadri distese nel tappeto di foglie del bosco. Su ognuna ci sarà una cassetta del picnic con i prodotti del territorio e una bottiglia di vino rosso della cantina Fradiles di Atzara, da gustare col calice da restituire a fine serata. Da casa si porta solo l’entusiasmo e, per comodità, un cuscino e una coperta. In montagna, infatti, l’aria d’autunno inizia a farsi sentire. E l’evento su prenotazione vuole essere un modo per anticipare la nuova stagione, cullandosi nella dolcezza del bosco e i suoi frutti, tipicamente autunnali, e nel vino, che riscalda cuore e palato. Dopo una breve presentazione dei vini e dei cibi, il silenzio del castagneto di Belvì, che si trova nel parco comunale in località Silisia, sarà spezzato dalla voce candida di Ilaria Porceddu, dal suo piano e dal sax di Emanuele Contis. Suoneranno per tutta la serata tra i castagni che si tingeranno di mille luci e colori, un tocco magico sulla loro forte corteccia.

Non solo cibo

«Non è una mera degustazione, ma un modo per fare spazio alle nostre biodiversità - fanno sapere gli organizzatori, una serie di associazioni che si sono messe insieme, con il supporto di vari esperti, per far conoscere l’anima del territorio -L’idea è di immergersi in un bosco di castagni, tutti alberi naturali, che si nutrono da sempre di Belvì e la sua terra. È inserito all’interno del parco comunale, cinque ettari nella parte alta del paese. Ospita già un museo di arte contemporanea all’aperto: magari dopo questo evento potrebbe diventare anche un museo delle cultivar locali, che trattengono l’essenza del territorio, quella che vogliamo trasmettere ai partecipanti». I fortunati saranno pochi e muniti di Green pass. Scopriranno Belvì non solo tramite i suoi alberi e il terreno morbido del castagneto, ma anche il cibo. Il menù, disponibile anche vegano o vegetariano, è compreso nel pacchetto insieme a musica, luci, vino. Si parte con i tipici antipasti di montagna, salumi e formaggi locali. Poi sarà il momento delle cocoi, quella jelda (panzerotto con ciccioli di maiale e cipolla) e ilde (vegetariano, con funghi di Belvì). Si conclude in bellezza con caschettes e buconettes, dolci della tradizione belviese. E se non basta la prima bottiglia ad infiammare la serata, se ne può prendere un’altra, mentre lo sguardo si perde tra i rami di castagno e la mente tra le note di Porceddu e Contis.

