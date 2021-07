«Sull’energia decidano i sardi» 

La questione energetica regionale infiamma gli animi di politica e sindacati. Le recenti dichiarazioni arrivate dai vertici di Enel e da quelli del governo che hanno anticipato le strategie a lungo termine per l’Isola puntando su solare ed eolico, ma sminuendo nel frattempo sia il ruolo del metano che quello della Regione nei processi decisionali, ha infatti scatenato il malcontento dell’assessora regionale all’Industria Anita Pili, a cui si sono accodati anche alcuni consiglieri, e della Uiltec.

L’appello

L’esponente della giunta Solinas ha lanciato un messaggio chiaro al governo nazionale: «Rimetta nelle mani della presidenza della Regione il coordinamento di un tavolo nazionale che eventualmente aggiorni gli accordi nazionali in tema di energia in un’ottica di condivisione delle scelte e non di imposizione». La Regione rivendica un ruolo attivo nel processo decisionale che porterà alla nuova strategia energetica nazionale, determinante nello sviluppo futuro dell’Isola. «Chi conosce le priorità della Sardegna non può essere escluso né, in questa delicata fase di transizione, può correre il rischio di rimanere in disparte».

Timori

Pierluigi Loi, della Segreteria regionale Uiltec, ne ha per tutti: «Enel e governo partono dal presupposto di saltare a piè pari la transizione energetica col gas e ci descrivono un’Isola interamente Carbon Free , con un utilizzo massiccio e totale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili». Una prospettiva che allarma il sindacato: «Ciò vorrebbe dire non convertire le due centrali a carbone esistenti (Sulcis e Fiumesanto) a gas metano, buttare al vento le centinaia di milioni di euro per costruire e mettere in esercizio i bacini del gas, pregiudicare definitivamente l’arrivo del gas metano»

Gli attacchi della Uil non risparmiano la Giunta Solinas: «Dov’è? Dove sono la programmazione regionale, i piani di sviluppo, i tavoli di concertazione col Governo? Il futuro della Sardegna non può rimanere appeso a un cavo (il Tyrrhenian Link, ndr) che ci collegherà alla Sicilia. Enel dovrebbe invece ristrutturare la propria rete che ha linee elettriche risalenti agli anni ‘70 e ‘80 che ci portano ad essere la prima regione per tasso di guasti».

Sul tema sono intervenuti anche i consiglieri regionali Stefano Tunis (Sardegna20venti), Piero Comandini (Pd) e Michele Ennas (Lega). Il primo ha lanciato una frecciata a Enel: «Quello che ha inteso evocando il “sole” e il “vento” in realtà è questo», mostrando la foto di una torcia in fiamme di una raffineria. Il secondo invece ha attaccato il ministro Cingolani: «La politica energetica dei sardi non puo essere decisa con Decreti Ministeriali senza coinvolgere le forze sociali e istituzionali dell'isola». Il leghista infine ha auspicato «dialogo e condivisione per una posizione compatta dell’assemblea dei sardi sul tema».

Chiediamo alla Regione di aprire un tavolo col governo perché vengano delineati in maniera certa gli scenari energetici della Sardegna. Non possiamo assistere passivamente a uno stillicidio quotidiano di scelte che vanno in senso opposto a quelle del giorno prima.