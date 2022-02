Sull’ecoparco si spacca la maggioranza 

Rinnovato il progetto dell’ecoparco “Dune di Piscinas-Montevecchio”, nel territorio dei Comuni di Arbus e Guspini. Dopo quasi sei anni di taglia e cuci, ieri mattina, Legambiente di Guspini, capofila, ha presentato agli interessati il programma definitivo. Una corsa contro il tempo per arrivare puntuali all’appuntamento di lunedì, giorno di scadenza dell’ultimatum della Fondazione con il Sud, ente non profit che ci mette i soldi, 2 milioni e mezzo di euro. Tutto a posto? Sembra proprio di no. Sul piede di guerra l’assessora al Turismo di Arbus, Michela Dessì: «Avevo chiesto di lasciare fuori i parcheggi di Piscinas e invece ci sono dentro. A questo punto la frattura è totale: nessuna fiducia al sindaco».

Il progetto

In linea di massima, l’aggiornamento non si discosta molto dalla prima stesura. Le finalità e le modalità sono le stesse: 36 posti di lavoro, gestione senza fini di lucro per 3 anni, coofinanziamento minimo dei partner del 10 per cento, raddoppio delle presenze turistiche dei 2 Comuni da 63.000 a 120.000 annue, potenziamento della rete delle imprese locali. Le novità interessano le aree pubbliche e gli edifici ex minerari che non sono di proprietà dei Comuni e pertanto non possono essere impegnate nel progetto. Per Guspini confermata l’ex scuola elementare di Montevecchio, gli edifici dell’ex sala Modelli e falegnameria. Per Arbus il compendio Pitzinurri, la pineta, l’area della diga, le Poste di Ingurtosu, la strada per Piscinas e Portu Maga e i parcheggi delle due località.

Il futuro

Il primo step entro il quale si comprenderà se le tempistiche saranno rispettate e il progetto andrà avanti è quello delle gare d’appalto e aggiudicazione. Sì, perché anche se l’opera sarà finanziata dalla Fondazione con il Sud servirà una gara pubblica. «Nel caso che questi beni venissero aggiudicati ad altri, saremo ugualmente soddisfatti. Abbiamo dato una mano a un percorso di sviluppo e coesione sociale», dice il direttore Marco Imperiale.