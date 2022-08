Sulle tracce degli attentatori 

A incastrare gli incendiari potrebbero essere le telecamere. In poco più di 24 ore i carabinieri della stazione di Tortolì hanno acquisito decine di filmati che gli esperti dell’Arma stanno passando al setaccio per smascherare i responsabili dei due incendi dolosi avvenuti tra l’una e le 4 della notte tra mercoledì e giovedì. Fra Girasole e Tortolì sono stati bruciati 5 mezzi: nel primo caso due auto del comandante della sezione radiomobile dei carabinieri di Lanusei, Antonio Pascucci, nell’altro due carroattrezzi e un’utilitaria del carrozziere Sergio Loi. Gli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura di Lanusei, indagano a tutto tondo, ma al momento non ci sarebbero elementi per ipotizzare il movente delle due intimidazioni.

I video

A Girasole i militari hanno rastrellato tutte le strade interne al quartiere di Corte Accas alla ricerca dei filmati registrati nei sistemi di videosorveglianza. È dai video contenuti nelle memorie degli impianti che potrebbero spuntare indizi importanti per smascherare l’uomo in solitaria che è arrivato a passo veloce in via Nuoro con una bottiglia in mano. Con il liquido infiammabile ha cosparso le auto del maresciallo dandole fuoco. Sarebbero confortanti anche le immagini registrate all’altezza dell’officina di via Siotto Pintor, a Tortolì.

Ferma condanna

La notte di terrore ha suscitato un diffuso sdegno nell’opinione pubblica. Sindaci e parti sociali hanno manifestato solidarietà ai destinatari degli attentati e condannato la violenza. «Siamo vicini all’Arma e alle persone colpite. Atti delinquenziali - sottolinea Michele Muggianu, 40 anni, segretario territoriale della Cisl – che danneggiano l’immagine delle nostre comunità, ancora di più in un momento di forte presenza turistica. È necessario mettere in campo tutti gli strumenti per contrastare fenomeni di questo tipo. Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine riusciranno presto ad assicurare alla giustizia i colpevoli. Sicurezza e legalità sono le precondizioni dello sviluppo». È intervenuto anche Cesare Mannini (44), il sindaco di Lotzorai, paese d’origine della moglie del militare: «Esprimiamo la più sentita solidarietà e vicinanza al maresciallo Pascucci e a tutta la sua famiglia, persone stimatissime e operose vittime di un atto inqualificabile e abbietto».