Sulla via Francigena con la bandiera sarda sfidando i pregiudizi 

Sventoleranno anche i Quattro Mori all’evento “InSuperAbile - La staffetta dell'inclusione”, mille chilometri di camminate o pedalate in tandem lungo la via Francigena, un avvincente viaggio dal Gran San Bernardo fino a Roma che vede protagoniste persone con fragilità fisiche e cognitive e i loro accompagnatori.

Il percorso è iniziato il 14 agosto e si concluderà domenica 12 settembre. La Sardegna sarà rappresentata dalla onlus Diversamente Odv e dall’associazione sportiva dilettantistica Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna; entrambe impegnate ogni giorno a garantire una migliore qualità della vita ai ragazzi e alle ragazze con autismo, così come ai loro famigliari e a organizzare attività sportive dedicate a queste persone.

Gli atleti speciali

Sabato i cinque partecipanti dai 14 anni in su, appartenenti alle due associazioni, ognuno accompagnato dai propri famigliari, si sono imbarcati da Cagliari alla volta di questa nuova avventura in Continente, per la quale si sono allenati costantemente e con impegno per un mese: tra i 10 e i 15 chilometri al giorno tra il parco di Molentargius e il lungo canale di Terramaini. Una preparazione necessaria per affrontare al meglio la Staffetta dell’inclusione.

La tappa dei sardi

La tappa della delegazione sarda si svolgerà esclusivamente nel Lazio ed è iniziata ieri da Acquapendente, Comune di 5.400 abitanti situato nella provincia di Viterbo, dove ci sarà il passaggio del testimone, e si concluderà domenica in piazza San Pietro, a Roma, dove verrà dichiarata compiuta la missione. Un percorso lungo 145 chilometri, composto da 7 tappe da poco più di una ventina di chilometri al giorno ciascuna, durante il quale verranno toccati e attraversati diversi borghi e città: Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Sutri, Campagnano, Formello e La Storta. Così “InSuperAbile - La staffetta dell'inclusione", organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica nazionale “Rosa Running”, vuole lanciare un grande messaggio di inclusione e speranza.

Il debutto

«È la prima staffetta a cui partecipano i nostri ragazzi», spiega Pierangelo Cappai, presidente di Diversamente Odv, «ma sono già allenati perché da anni fanno trekking, per due anni hanno percorso la via di Francesco verso Assisi e hanno persino fatto il Cammino di Santiago. Gli piace essere liberi da condizionamenti sociali, camminare in mezzo alla natura. La partecipazione a Insuperabile permetterà loro di mettersi di nuovo in gioco per dimostrare che, garantendo il giusto supporto, tutti i limiti sono superabili e contribuirà ad aumentare l'autostima».

Rinascita dopo il lockdown

Per Marcellina Spiga, vice presidente di Progetto Filippide, «questa esperienza rafforzerà ancora di più nei nostri ragazzi la capacità di affrontare le sfide e relazionarsi con le persone che incontreranno lungo il cammino. Viceversa, servirà anche agli altri per essere consapevoli che esistono persone affette da autismo che vogliono e possono vivere, pur con le proprie limitazioni, la vita che viviamo tutti. Il lockdown li ha provati molto e non vedevano l’ora di viaggiare di nuovo».

