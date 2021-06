«Sulla metro il voltafaccia è della Regione» 

Caos metropolitana a Quartucciu: il sindaco Pietro Pisu, dopo giorni di silenzio non ci sta, e rimanda al mittente le accuse di aver cambiato le carte in tavola che l’assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde ha rivolto alla sua amministrazione.

Il contrattacco

«La Regione - spiega -, in seguito alla rinuncia della tratta da parte di Selargius e la richiesta da parte della nuova amministrazione del Comune di Quartu di portare la metro a ridosso del proprio confine comunale senza entrare nel centro abitato, ha deliberatamente disegnato un percorso che per legge non poteva essere sottoscritto dalle parti ma doveva passare nuovamente in Consiglio comunale: così ho fatto e dato ai consiglieri l’opportunità di scegliere».

«Tracciato diverso»

Il primo cittadino sottolinea anche che il tracciato bocciato lunedì in Aula è diverso da quello deliberato dal Consiglio comunale a maggio del 2018. «La proposta presentata dalla Regione a febbraio è peggiorativa per il nostro territorio e per l’utenza quartuccese – dice -. Tre anni fa, il Consiglio si è espresso per portare il servizio sino al cimitero, dove si sarebbe dovuto fermare. Con la nuova proposta invece Arst e Regione hanno proseguito in via Don Minzoni passando per le ex Fornaci Picci, attraversando una prima lottizzazione, intersecando il ponte della via Quartu e immettendosi in una seconda lottizzazione raggiungendo infine la via Giotto a Quartu, compromettendo il territorio comunale con un impatto ambientale devastante».

Ed è quest’ultimo tracciato che l’Aula lunedì ha, momentaneamente, bocciato, dopo un ampio dibattito e accogliendo la proposta del consigliere di opposizione Damiano Paolucci, di Fratelli D’Italia. «Il quale – attacca Pisu - ha proposto che la metro passi fuori dai confini di Quartucciu, attraversando il territorio comunale solo su Is Pontis Paris e costeggiando Le Vele. L’assessore Todde faccia chiarezza politica all’interno della sua maggioranza, visto che il tracciato alternativo di cui si è parlato in Aula nasce dalla proposta di un consigliere della Città Metropolitana vicina alla sua compagine politica».

Alternativa più economica

Per Pisu non sarà sicuramente il comune di Quartucciu a far perdere i finanziamenti alla Regione. «Il tracciato proposto dal nostro Consiglio non ostacola l’iter di progettazione e la spesa dei finanziamenti, anzi lo abbrevia perché è più corto, i lavori da eseguire sono minori e la spesa si abbassa notevolmente, piuttosto che sprecare i finanziamenti per far passare un treno all’interno dei centri abitati, si deve studiare un sistema di collegamento “veloce ad anello” che passando lungo la statale 554 crei una comunicazione intercomunale che dal Poetto porti al Policlinico, all’aeroporto, al porto e alla stazione ferroviaria e creare hub e stazioni in ogni Comune per favorire la rete di trasporto intermodale con mezzi elettrici».

La grana delle lottizzazioni

Ma c’è anche un altro aspetto che preoccupa il sindaco. «Il tracciato previsto non passa su terreni comunali ma su proprietà private, zone C e lottizzazioni già approvate e convenzionate. Per questo ho chiesto e si è deliberato in tal senso, che la Regione convochi e si faccia rilasciare dai proprietari un nulla osta al fine di sollevare l’amministrazione da contenziosi futuri nel momento in cui ci sarà da fare gli espropri per realizzare l’opera». Insomma, per il primo cittadino le polemiche sollevate in questi giorni sono inutili e nulla hanno a che fare con le vere criticità. «L’assessore Todde – conclude Pisu - si attivi piuttosto per elaborare una volta per tutte il Piano regionale dei trasporti che garantirebbe alla Sardegna una opportunità di sviluppo economico e sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La proposta presentata dalla Regione a febbraio è peggiorativa per il nostro territorio: l’impatto ambientale sarebbe devastante