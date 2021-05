Sulla Juve aria di tempesta  

Torino. Piove su Torino e sulla Juventus. E non è solo una questione meteorologica, con Ronaldo e compagni che si sono allenati ieri mattina alla Continassa sotto un diluvio incessante. Su tutto il mondo bianconero continuano ad addensarsi nuvoloni neri di cattivi presagi tra risultati sportivi e conseguenze post-Superlega, con le ultime parole di Gabriele Gravina ad alimentare la tempesta. «Le regole valgono per tutti, la Juve verrà esclusa dalla prossima serie A se non si sarà ritirata dalla Superlega», ha dichiarato il numero uno della Federcalcio. E proprio oggi, nella cornice milanese di Palazzo Parigi, verrà affrontato il tema durante una riunione informale riservata ai club.

Pirlo al suo posto

I provvedimenti annunciati dall'Uefa e dal suo presidente Aleksander Ceferin invitano il presidente Andrea Agnelli a studiare come muoversi per evitare clamorose sanzioni. Intanto, ha deciso quale sarà il futuro di Andrea Pirlo: salvo incredibili tracolli, il tecnico terminerà la stagione. Anche perché mancano solo quattro partite, tre giornate di campionato più la finalissima di coppa Italia contro l'Atalanta, e cambiare in questo momento potrebbe addirittura rivelarsi controproducente. L'allenatore, però, per un momento ha tremato, perché lo 0-3 del Milan all'Allianz Stadium ha mandato su tutte le furie la dirigenza. E anche Lapo Elkann ha alzato la voce attraverso i social: «Vedere la Juventus così fa male al cuore. Svegliatevi tutti». Ma niente ribaltone, con il tecnico che ha regolarmente diretto l'allenamento in mattinata. E non c'è stato nemmeno alcun vertice societario, come hanno voluto sottolineare fonti vicine al club, ma soltanto l'invito a riscattarsi nelle poche gare che ancora mancano al termine della stagione più travagliata negli ultimi dieci anni. Già, perché era dal 2010/2011 con Gigi Delneri alla guida che la Juve non perdeva almeno tre gare casalinghe in serie A (all'epoca furono cinque), mentre è la prima volta nella storia che i bianconeri subiscono due umiliazioni per 0-3 nell'arco dello stesso campionato (ieri il Milan, a dicembre la Fiorentina).

«Non dipende da noi»

Così la rincorsa alla Champions è diventata molto più difficile. «Non dipenderà più soltanto da noi», ha ammesso Pirlo dopo la disfatta. La Juve è al quinto posto a una lunghezza dal Napoli e a tre dalla coppia Milan-Atalanta, ma con gli scontri diretti a sfavore contro le due lombarde e una differenza reti peggiore rispetto ai partenopei: questo vuol dire che, per guadagnarsi l'accesso tra le prime quattro, dovrà superare di un punto una diretta concorrente. Mercoledì la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sabato il ritorno di Conte e della sua Inter scudettata allo Stadium. Il fallimento è dietro l'angolo, Ronaldo e compagni si giocano la faccia.

