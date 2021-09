Sulla basilica torna la grande croce 

La grande croce del campanile della basilica di Sant’Elena sta per tornare al proprio posto per dominare la vetta più alta della città, giusto in tempo per la festa della patrona. Sono iniziati ieri i mattina i lavori di risistemazione all’interno della cupola. Grosse gru sono entrate in azione per sistemare prima di tutto l’impalcatura e, se non ci saranno intoppi, lunedì prossimo, durante la messa nel sagrato, ad accogliere i fedeli ci sarà anche la croce.

Rimossa un anno fa

È passato esattamente un anno da quando la grande croce in ferro che dominava il campanile era stata rimossa per problemi di stabilità proprio a pochi giorni dalla festa in onore della patrona. Non c’era stata altra scelta dopo che il simbolo della chiesa aveva perso stabilità anche a seguito del maltempo dei giorni precedenti. La ditta di rocciatori Tecnoline con le gru dell’impresa di Angelo Putzu, aveva prima verificato se fosse possibile soltanto metterla in sicurezza ma alla fine la base era risultata molto danneggiata e non c’era stato altro da fare che portarla a terra.

Il parafulmine

Scomparve così uno dei simboli della basilica che dominava il punto più alto della città. La croce era stata sistemata nel 1998 quando erano stati portati avanti i lavori di ristrutturazione della chiesa. E nel 2008 il parafulmine di cui era dotata salvò la basilica: il fulmine infatti scaricò a terra e le campane iniziarono a suonare. Dopo attente valutazioni era arrivato dalla Soprintendenza il no al restauro, perché il pezzo era troppo compromesso. Così la parrocchia aveva avviato una raccolta fondi per realizzare la nuova croce: in pochi mesi sono stati raccolti 30 mila euro.

Tutto pronto

«Il rifacimento della croce è stato affidato a un artigiano di Villasor - spiega il parroco don Alfredo Fadda – sarà in ferro zincato e acciaio inossidabile e sarà alta tre metri. Speriamo a fine settimana di averla a disposizione, abbiamo la gru pronta per montarla». Nel frattempo, prosegue don Fadda, «ieri è stato montato il ponte e inizieranno a preparare la cupola dove sarà realizzata la nuova base e fissata la croce». La croce nuova sarà più o meno uguale alla precedente, i tiranti parafulmine non saranno più in vista ma in basso.

Raccolta fondi

La raccolta fondi ha registrato una grande adesione, importante anche il contributo del Comune. Intanto oggi, con la vestizione di Sant’Elena intorno alle 19 in basilica, prenderanno il via ufficialmente i festeggiamenti in onore della patrona. Fino a venerdì ci sarà il triduo di preparazione alla festa mentre sabato 11 alle 18 all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ci sarà l’inaugurazione con i saluti del parroco della basilica don Alfredo Fadda e del sindaco Graziano Milia e l’apertura delle mostre a ingresso libero. Sono cinque le esposizioni: “Aleni nostra, Sant’Elena nei dipinti e nelle immagini”, la tradizionale “L’uva da tavola e la vendemmia”, “Pani de mera forrus de Sardegna” a cura di Amesm Quartu e le esposizioni di pannelli “Aleni nostra, iconografia di Sant’Elena nella Quartu del 700” e “La croce del campanile della parocchiale di Sant’Elena”.

RIPRODUZIONE RISERVATA