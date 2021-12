«Sulla 292 si corre come in Formula 1» 

In quel tratto trafficatissimo, che collega Oristano ad Alghero passando in diversi centri come Riola, il problema principale è l’alta velocità. Ora però Lorenzo Pinna, eletto sindaco qualche mese fa, ha deciso di intervenire. «Chiederò subito un incontro con i dirigenti dell’Anas e con il Prefetto per trovare una soluzione e garantire maggiore sicurezza – ha detto - Il problema primario è il traffico elevato oltre all’eccessiva velocità. Purtroppo la rotonda realizzata tra Nurachi e Riola Sardo ha solo attenuato il problema».

L’ultimo pedone è finito a terra appena tre giorni fa: una sessantenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali; ha riportato una frattura alla gamba e tanto spavento. L'incidente è avvenuto a ridosso dei pali dell’illuminazione pubblica, che forse dovrebbero essere potenziati. In quel punto 4 anni fa aveva perso la vita Giovanni Antonio Pinna, un pensionato di Riola travolto da un’auto pirata mentre camminava sul ciglio della strada, proprio davanti alla sua abitazione. A settembre scorso un ragazzo di 21 anni stava percorrendo in sella al suo scooter la statale quando ha perso il controllo della due ruote finendo contro il guard rail. Vivo per miracolo.

Sembra una pista di Formula 1. Le macchine corrono velocissime a tutte le ore del giorno nonostante quella strada passi nel centro del paese frequentato anche da tanti pedoni. Via Umberto I, il tratto della Statale 292 che attraversa Riola Sardo, è sempre più pericolosa come dimostra l’ennesimo incidente avvenuto nei giorni scorsi quando una donna è stata travolta sulle strisce pedonali. Non ci sono rallentatori e l’illuminazione scarseggia. Ieri la Giunta comunale ha effettuato un sopralluogo, chissà se si riuscirà in tempi brevi a mettere in sicurezza la strada.

Sembra una pista di Formula 1. Le macchine corrono velocissime a tutte le ore del giorno nonostante quella strada passi nel centro del paese frequentato anche da tanti pedoni. Via Umberto I, il tratto della Statale 292 che attraversa Riola Sardo, è sempre più pericolosa come dimostra l’ennesimo incidente avvenuto nei giorni scorsi quando una donna è stata travolta sulle strisce pedonali. Non ci sono rallentatori e l’illuminazione scarseggia. Ieri la Giunta comunale ha effettuato un sopralluogo, chissà se si riuscirà in tempi brevi a mettere in sicurezza la strada.

Gli incidenti

L’ultimo pedone è finito a terra appena tre giorni fa: una sessantenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali; ha riportato una frattura alla gamba e tanto spavento. L'incidente è avvenuto a ridosso dei pali dell’illuminazione pubblica, che forse dovrebbero essere potenziati. In quel punto 4 anni fa aveva perso la vita Giovanni Antonio Pinna, un pensionato di Riola travolto da un’auto pirata mentre camminava sul ciglio della strada, proprio davanti alla sua abitazione. A settembre scorso un ragazzo di 21 anni stava percorrendo in sella al suo scooter la statale quando ha perso il controllo della due ruote finendo contro il guard rail. Vivo per miracolo.

La svolta

In quel tratto trafficatissimo, che collega Oristano ad Alghero passando in diversi centri come Riola, il problema principale è l’alta velocità. Ora però Lorenzo Pinna, eletto sindaco qualche mese fa, ha deciso di intervenire. «Chiederò subito un incontro con i dirigenti dell’Anas e con il Prefetto per trovare una soluzione e garantire maggiore sicurezza – ha detto - Il problema primario è il traffico elevato oltre all’eccessiva velocità. Purtroppo la rotonda realizzata tra Nurachi e Riola Sardo ha solo attenuato il problema».

Le ipotesi

Il sindaco Pinna ha in mente tante soluzioni: dai dissuasori ai dossi passando per i lampeggianti a led. «Non so però cosa si possa fare in una strada statale, chiederò come è possibile intervenire per limitare i rischi». Ieri alcuni assessori comunali hanno verificato l’intensità dell’illuminazione pubblica dove è avvenuto l’ultimo incidente: «A noi la zona è sembrata abbastanza illuminata. Ma per avere la certezza, faremo verificare dai tecnici la potenza dell’impianto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata